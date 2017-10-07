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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۵۸

در چهارمحال و بختیاری؛

تولید محصولات کشاورزی سالم از مهمترین اهداف جهاد کشاورزی است

تولید محصولات کشاورزی سالم از مهمترین اهداف جهاد کشاورزی است

شهرکرد-رئیس جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت: تولید محصولات کشاورزی سالم از مهمترین اهداف جهاد کشاورزی این استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله غریب ظهر شنبه در جمع اعضای خانه کشاورز با اشاره به اینکه تولید محصولات کشاورزی سالم ازمهمترین اهداف جهاد کشاورزی این استان است، اظهار داشت: تولید محصولات ارگانیک باید در سطح استان مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

وی عنوان کرد: بخش کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری دارای ظرفیت های بسیاری است که باید از این ظرفیت ها در مسیر ایجاد اشتغال و توسعه استان بهره برد.

رئیس جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: استان چهارمحال و بختیاری در حال حاضر یکی از استان های برتر در حوزه کشاورزی است.

وی گفت: این استان توانسته در تولید برخی محصولات کشاورزی رتبه برتر کشوری کسب کند.

کد مطلب 4107207

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