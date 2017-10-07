رهبر طالبان خواستار توقف جنگ با داعش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رهبر طالبان از هواداران خود خواسته تا از جنگ و رویارویی با داعش دست بکشند.

بر اساس این گزارش، منابع خبری محلی افعانستان به نقل از یک مقام امنیتی این کشور می گویند «هیبت الله آخوندزاده» حدود ۱۰ روز پیش طی یک سخنرانی برای هواداران خود در ولایت هلمند در جنوب افغانستان این خواسته را مطرح کرده است.

گفته می شود در جریان برگزاری این سخنرانی، اعضای «شورای کویته» پاکستان و نمایندگان ارشد طالبان نیز حضور داشته اند.

آخوندزاده دلیل این درخواست خود را وجود اهداف مشترک میان طالبان و داعش اعلام کرده است.

گفتنی است دو گروه داعش و طالبان پیشتر در بخش هایی از افغانستان با یکدیگر درگیر بوده اند. حتی در ماه آوریل سال جاری میلادی منابع خبری افغانستان از کشته شدن دستکم ۹۰ نفر از اعضای طالبان و تروریستهای داعش در این کشور خبر دادند.

حتی پیشتر یکی از رهبران طالبان به دست گروه تروریستی داعش در پیشاور پاکستان کشته شده است.