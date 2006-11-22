برنامه پخش مستقیم مسابقات فوتبال از تلویزیون اعلام شد

به گزارش خبرنگارمهر، شبکه سوم سیما در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده مسابقاتی از لیگ کشورهای آلمان ، اسپانیا، انگلیس و ایتالیا را بصورت مستقیم پخش خواهد کرد. برنامه پوشش تصویری این دیدارها به شرح زیر است:
شنبه - 4/9/85
هامبورگ - بایرن مونیخ ساعت 18 ( بوندس لیگا آلمان)
بارسلونا - ویارئال ساعت 22:30 (لالیگا اسپانیا)
یکشنبه - 5/9/85
نیوکاسل - پورتموث ساعت 16 (لیگ برتر انگلیس)
منچستریونایتد - چلسی ساعت 19:30 ( لیگ برترانگلیس)
والنسیا - رئال مادرید ساعت 21:30 ( لا لیگا اسپانیا)
پالرمو - اینتر میلان ساعت 23 (سری A باشگاههای ایتالیا)
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