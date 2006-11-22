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۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۴:۵۸

برنامه پخش مستقیم مسابقات فوتبال از تلویزیون اعلام شد

برنامه پخش مستقیم مسابقات فوتبال از تلویزیون اعلام شد

شبکه سوم سیما در روزهای ابتدایی هفته آینده مسابقات فوتبال در لیگهای معتبر اروپایی را بصورت زنده پخش می کند.

به گزارش خبرنگارمهر، شبکه سوم سیما در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده مسابقاتی از لیگ کشورهای آلمان ، اسپانیا، انگلیس و ایتالیا را بصورت مستقیم پخش خواهد کرد. برنامه پوشش تصویری این دیدارها به شرح زیر است:

شنبه - 4/9/85
هامبورگ - بایرن مونیخ ساعت 18 ( بوندس لیگا آلمان)
بارسلونا - ویارئال ساعت 22:30 (لالیگا اسپانیا)

یکشنبه - 5/9/85
نیوکاسل - پورتموث ساعت 16 (لیگ برتر انگلیس)
منچستریونایتد - چلسی ساعت 19:30 ( لیگ برترانگلیس)
والنسیا - رئال مادرید ساعت 21:30 ( لا لیگا اسپانیا)
پالرمو - اینتر میلان ساعت 23 (سری A باشگاههای ایتالیا)

کد مطلب 410722

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