برنامه پخش مستقیم مسابقات فوتبال از تلویزیون اعلام شد

به گزارش خبرنگارمهر، شبکه سوم سیما در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده مسابقاتی از لیگ کشورهای آلمان ، اسپانیا، انگلیس و ایتالیا را بصورت مستقیم پخش خواهد کرد. برنامه پوشش تصویری این دیدارها به شرح زیر است:

شنبه - 4/9/85

هامبورگ - بایرن مونیخ ساعت 18 ( بوندس لیگا آلمان)

بارسلونا - ویارئال ساعت 22:30 (لالیگا اسپانیا)

یکشنبه - 5/9/85

نیوکاسل - پورتموث ساعت 16 (لیگ برتر انگلیس)

منچستریونایتد - چلسی ساعت 19:30 ( لیگ برترانگلیس)

والنسیا - رئال مادرید ساعت 21:30 ( لا لیگا اسپانیا)

پالرمو - اینتر میلان ساعت 23 (سری A باشگاههای ایتالیا)