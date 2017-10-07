ماه محرم فرصتی برای شناخت دین اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری، حجت‌الاسلام سید جعفر مرتضوی با اشاره به اینکه باید از فرصت ها درست استفاده شود و بهترین و بیشترین بهره را از فرصت ها برد، گفت: مبلغان باید افکار حسینی را در جامعه انتشار دهند و انتشار افکار حسینی و اهداف واقعه عاشورا و قیام امام حسین باید با علم و مطالعه و دانش نسبت به این امر محقق شود.

وی ادامه داد: اسلام را باید عمیقا و از منبعش شناخت و منبع اسلام قرآن و احادیث است و با شعار دادن نمی شود اسلام را به جهانیان شناخت.

مدیر کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری افزود: اسلام یک بلندگو دارد و آن هم مبلغان و روحانیون شیعه هستند.

حجت‌الاسلام مرتضوی با اشاره به اینکه ماه محرم بهترین زمان برای توبه و بازگشت است، گفت: علم به تنهایی کافی نیست و در کنار علم باید ایمان هم باشد و ایمان جز با توبه واقعی به دست نخواهد آمد و علم بدون ایمان ضرر به همراه دارد.