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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۲۰:۳۰

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری:

۱۴۰۰ هیئت مذهبی در چهار محال و بختیاری فعالیت می کنند

۱۴۰۰ هیئت مذهبی در چهار محال و بختیاری فعالیت می کنند

شهرکرد- مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: یک هزار و۴۰۰ هیئت مذهبی در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.

حجت الاسلام جعفر مرتضوی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک هزار و ۴۰۰ هیئت مذهبی در چهار محال و بختیاری وجود دارد اظهار داشت: این هیئت های مذهبی دارای مجوز فعالیت هستند و زیر نظر تبلیغات اسلامی این استان فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: این هیئت های مذهبی در راستای نشر فعالیت‌های دینی، ارتباطات معنوی با قرآن و امر به معروف و نهی ازمنکر فعالیت می‌کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه هیئت های مذهبی نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه دارند، ادامه داد: باید از ظرفیت های هیئت های مذهبی در این استان بهره گرفت.

وی تاکید کرد: هیئت های مذهبی در مسیر تقویت مبانی اعتقادی و اسلامی در نسل جوان نقش مهمی می توانند ایفا کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به برگزاری دوره آموزشی ویژه هیئت‌های مذهبی، بیان کرد: دوره آموزشی ویژه مداحان و مسئولان هیئت های مذهبی شهرستان های شهرکرد، بن و سامان و شورای هئیات مذهبی تمامی شهرستان‌ها در این استان برگزار شد.

کد مطلب 4107229

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