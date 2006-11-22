شاخص کل بورس 21.7 واحد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان داد و ستد های امروز بورس تهران شاخص کل تحت تاثیر افزایش قیمت سهام برخی شرکت های معدنی از گروه سنگ آهن و روی و برخی شرکت های پتروشیمی 21.7 واحد رشد کرد و به رقم 9 هزار و 694 واحد رسید.

شاخص تالار اصلی بورس نیز افزایش یافت و با 27.7 واحد رشد رقم 9 هزار و 585 واحد را به خود دید.

به عقیده فعالان بازار، رشد قیمت سهام برخی شرکت های معدنی مثل توسعه معادن روی ایران وملی سرب روی ایران بیشتر متاثر از بازدید روز گذشته جمعی از کارگزاران از معدن انگوران بوده واحتمالا رشد سهام این شرکت ها در هفته آینده نیز ادامه خواهد یافت.

در مجموع داد و ستد های امروز بورس تهران 73 میلیون و 694 هزار سهم و حق تقدم به ارزش 157 میلیارد و 265 میلیون و 461 هزار ریال داد و ستد شد .

بیشترین افزایش قیمت در مبادلات روز جاری بورس مربوط به توسعه معادن روی ایران، باما، تولید مواداولیه داروپخش، سینادارو و البرزدارو بود که هر کدام با 2 درصد رشد مواجه شدند.