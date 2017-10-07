۵ میلیارد کالای قاچاق در چهارمحال و بختیاری توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس چهارمحال و بختیاری، غلامعباس غلام زاده گفت: به دنبال کسب خبری مبنی بر حمل کالای قاچاق از محورهای مواصلاتی استان به سمت استان های مرکزی کشور، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران طی عملیات ایست و بازرسی در محور یاسوج – لردگان به یک کامیونت حامل بار مشکوک و آن را متوقف کردند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در بازرسی از این خودرو ۱۷ هزار و ۵۰۸ عدد انواع تجهیزات الکترونیکی قاچاق شامل دزدگیر، ریموت و جی پی اس به ارزش پنج میلیارد ریال کشف و یک نفر نیز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.