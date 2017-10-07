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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۲۰:۵۹

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری:

۵ میلیارد کالای قاچاق در چهارمحال و بختیاری توقیف شد

۵ میلیارد کالای قاچاق در چهارمحال و بختیاری توقیف شد

شهرکرد- فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری از کشف محموله کالای قاچاق به ارزش پنج میلیاردریال در محور یاسوج – لردگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس چهارمحال و بختیاری، غلامعباس غلام زاده گفت: به دنبال کسب خبری مبنی بر حمل کالای قاچاق از محورهای مواصلاتی استان به سمت استان های مرکزی کشور، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران طی عملیات ایست و بازرسی در محور یاسوج – لردگان به یک  کامیونت حامل بار مشکوک و آن را متوقف کردند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در بازرسی از این خودرو ۱۷ هزار و ۵۰۸ عدد انواع تجهیزات الکترونیکی قاچاق شامل دزدگیر، ریموت و جی پی اس به ارزش پنج میلیارد ریال کشف و یک نفر نیز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

کد مطلب 4107237

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