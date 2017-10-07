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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۲۰:۵۳

در راستای اجرای طرح تحول آموزش؛

پردیس فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی یزد راه‌اندازی می شود

پردیس فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی یزد راه‌اندازی می شود

یزد ـ همزمان با اجرای طرح تحول در حوزه آموزش دانشگاه‌ها و حرکت به سمت ایجاد دانشگاه‌های نسل سوم، پردیس فناوری سلامت در دانشگاه علوم پزشکی یزد راه اندازی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی یزد اظهار داشت: اجرای طرح تحول در حوزه آموزش با هدف تقویت اقتصاد دانش بنیان و کاهش وابستگی دانشگاه‌ها به هزینه های دولتی انجام شده است.

محمد تقی قانعیان افزود: توسعه زیرساخت ها و منابع دانشگاه‌های علوم پزشکی بر اساس مدل کارآفرینی، ایجاد مراکز رشد و باشگاه‌های کارآفرینی، تقویت ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت، افزایش اقتصاد دانش بنیان و جذب گرنت خارج از دانشگاه (ملی و بین المللی) از مهمترین اهداف تحقق طرح تحول آموزش پزشکی است.

وی تصریح کرد: به منظور دستیابی به این اهداف، راه اندازی پردیس فناوری سلامت امری ضروری است و پیشنهاد ساخت این مجموعه به تصویب هیئت رئیسه و شورای دانشگاه رسیده و در روزهای آتی مراسم کلنگ زنی آن با حضور مسئولان کشوری و استانی انجام می شود.

پردیس فناوری سلامت دانشگاه در محل پردیس دانشگاه در زمینی حدود دو هزار متر مربع در چهار طبقه با مشارکت بخش دولتی و خصوصی و خیرین احداث می شود.

کد مطلب 4107247

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