به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی یزد اظهار داشت: اجرای طرح تحول در حوزه آموزش با هدف تقویت اقتصاد دانش بنیان و کاهش وابستگی دانشگاه‌ها به هزینه های دولتی انجام شده است.

محمد تقی قانعیان افزود: توسعه زیرساخت ها و منابع دانشگاه‌های علوم پزشکی بر اساس مدل کارآفرینی، ایجاد مراکز رشد و باشگاه‌های کارآفرینی، تقویت ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت، افزایش اقتصاد دانش بنیان و جذب گرنت خارج از دانشگاه (ملی و بین المللی) از مهمترین اهداف تحقق طرح تحول آموزش پزشکی است.

وی تصریح کرد: به منظور دستیابی به این اهداف، راه اندازی پردیس فناوری سلامت امری ضروری است و پیشنهاد ساخت این مجموعه به تصویب هیئت رئیسه و شورای دانشگاه رسیده و در روزهای آتی مراسم کلنگ زنی آن با حضور مسئولان کشوری و استانی انجام می شود.

پردیس فناوری سلامت دانشگاه در محل پردیس دانشگاه در زمینی حدود دو هزار متر مربع در چهار طبقه با مشارکت بخش دولتی و خصوصی و خیرین احداث می شود.