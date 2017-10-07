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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۲۱:۱۲

فرود اضطراری ۳ فروند جنگنده اف- ۱۶ آمریکا در ژاپن

فرود اضطراری ۳ فروند جنگنده اف- ۱۶ آمریکا در ژاپن

۳ فروند جنگنده اف- ۱۶ آمریکا در ژاپن عصر امروز مجبور به فرود اضطراری شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی «اِن اِچ کِی»، ۳ فروند جنگنده اف- ۱۶ آمریکا عصر امروز شنبه مجبور به فرود اضطراری در منطقه ای واقع در مرکز کشور ژاپن شدند.

به گزارش این رسانه ژاپنی، جنگنده های اف-۱۶ آمریکایی که در پایگاه هوائی «میساوا» (Misawa) در «آئوموری» (Aomori) واقع  در شمال ژاپن مستقر هستند مجبور به فرود اضطراری در پایگاه «کوماتشو» (Komatsu) در «ایسیکاوا» (Ishikawa) شدند.

وزارت دفاع ژاپن در این باره اعلام کرد که علت فرود اضطراری یکی از این جنگنده ها اختلال در موتور آن بوده است؛ حال آنکه علت فرود ۲ جنگنده دیگر تا کنون اعلام نشده است.

این در حالیست که هیچ یک از خلبانان آسیبی ندیده اند.

وزارت دفاع آمریکا تا کنون در این خصوص هیچ توضیحی نداده است.

کد مطلب 4107249

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