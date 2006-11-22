به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اصفهان ، آیت الله هاشمی رفسنجانی پس از ورود به استان اصفهان در جمع خبرنگاران با اشاره به موضع گیری گروه 1+5 در خصوص پرونده هسته ای کشورمان، گفت: بنده از این وضعیت راضی نیستم زیرا کشورهای 1+5 به دنبال منافع خود هستند و هیچ قصدی ندارند تا این مسئله در جهان حل شود، ما راه خود را می رویم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درادامه به انتخابات آتی اشاره کرد و گفت : این انتخابات برای کشور بسیارمهم و حساس است.

وی با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان گفت : مجلس خبرگان رهبری در اصل مرکز سیاست کشور است و مردم این مجلس را جدی بگیرند.

هاشمی رفسنجانی همچنین با اشاره به انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت : شوراها امروز به گونه ای شده است که رخداد های سراسر کشور را در بر می گیرد و کمک شایانی به روند پیشرفت کشور می کند.

وی گفت: شرایط جهانی ایجاب می کند که مردم با شور و نشاط خاصی پا به میدان انتخابات بگذارند