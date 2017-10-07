  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۲۰:۵۴

مفاد توافق بارزانی با علاوی و النجیفی

مفاد توافق بارزانی با علاوی و النجیفی

منابع وابسته به ریاست اقلیم کردستان عراق از مفاد توافق بارزانی با معاونان رئیس جمهور عراق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رووداو، منابع وابسته به ریاست اقلیم کردستان عراق از دیدار مسعود بارزانی با ایاد علاوی و اسامه النجیفی معاونان رئیس جمهور عراق خبر دادند.

این منابع از توافق میان این سه شامل شروع گفتگو و نشست میان گروههای اساسی سیاسی در عراق برای آرام کردن اوضاع، اینکه نشست جدول اعمال باز داشته باشد، رفع تحریم های اعمال شده از اقلیم کردستان، شروع نشست های در آینده نزدیک و اینکه سازوکار ویژه ای برای هماهنگی های مستمر وجود داشته باشد.

از سوی دیگر رسانه های عراقی اعلام کردند که کوسرت رسول قائم مقام اتحادیه میهنی کردستان عراق به عنوان رئیس موقت، جانشین جلال طالبانی شده است.

کد مطلب 4107250

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها