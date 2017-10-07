مفاد توافق بارزانی با علاوی و النجیفی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رووداو، منابع وابسته به ریاست اقلیم کردستان عراق از دیدار مسعود بارزانی با ایاد علاوی و اسامه النجیفی معاونان رئیس جمهور عراق خبر دادند.

این منابع از توافق میان این سه شامل شروع گفتگو و نشست میان گروههای اساسی سیاسی در عراق برای آرام کردن اوضاع، اینکه نشست جدول اعمال باز داشته باشد، رفع تحریم های اعمال شده از اقلیم کردستان، شروع نشست های در آینده نزدیک و اینکه سازوکار ویژه ای برای هماهنگی های مستمر وجود داشته باشد.

از سوی دیگر رسانه های عراقی اعلام کردند که کوسرت رسول قائم مقام اتحادیه میهنی کردستان عراق به عنوان رئیس موقت، جانشین جلال طالبانی شده است.