برگزاری آئین چهل شب روضه در بیت شهدای دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه حاجوی با بیان این خبر، تصریح کرد: مراسم پرفیض چهل شب روضه در چهل بیت شهید همچون سال های گذشته در دهه دوم محرم آغاز شده و تا اربعین حسینی ادامه دارد که در ماه صفر نیز در بیت شهدای مدافع حرم برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: نهضت عاشورا و جریان دفاع مقدس در هم تنیده شده است چرا که شهیدان و ایثارگران معظم با در دست داشتن مشعل عاشورا در مقابل دشمن ایستادگی کرده و با فداکاری، شجاعت و شهامت توانستند از ارزش های ناب اسلامی دفاع کنند.

شهردار منطقه ۷ خاطرنشان کرد: شهدا راهنما، روشن کننده و ترسیم گر راه ملت ایران اسلامی و خانواده های معزز آنها الگو و اسوه جامعه بشریت هستند که وجود آنها آبرو و حیثیت و گوهر است که خداوند به ما ارزانی داشته و یقینا خدمتگزاری به این ذخائر معنوی از افتخارات و وظیفه ملی و همگانی محسوب می شود.

در ادامه حاجوی با اشاره به برنامه های اجرایی منطقه ۷ در ایام سوگواری ماه محرم و هفته دفاع مقدس، افزود: با برنامه ریزی صورت گرفته از آغاز دهه دوم ماه محرم تا اربعین حسینی و همچنین ماه صفر به همراه دیگر مسئولان منطقه و نواحی و اعضای شورایاری در بیت شهدا حاضر شده و با برگزاری آئین پرفیض "چهل شب روضه در چهل بیت شهید" ضمن ترویج و احیا روضه های خانگی، برای حفظ ارزش ها و اشاعه نهضت حسینی در میان مردم تلاش خواهیم کرد.

برگزاری جشنواره دمنوش های گیاهی در منطقه ۷

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۷ از برگزاری جشنواره دمنوش های گیاهی در این منطقه با هدف اطلاع‌رسانی و ترویج فرهنگ استفاده از غذاهای سالم و گیاهی و اطلاع رسانی در بحث امنیت غذا و دارو خبر داد.

رضا مددی با اعلام این مطلب افزود: شهروندان علاقه مند می توانند با مراجعه به مرکز آموزش و گل و گیاه و یا تماس تلفنی برای شرکت در این جشنواره ها ثبت نام کنند تا اقدامات لازم برای حضور آنها در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره در تاریخ ۲۴ مهر ماه در منطقه ۷ برگزار خواهد شد، یادآور شد: بررسی چشم‌انداز توسعه استفاده از گیاهان دارویی و درمان‌های گیاهی، افزودن گیاهان دارویی به رژیم غذایی افراد سالم و بیمار و بررسی متدهای نوین در خصوص زندگی سالم و سازگار با محیط زیست ازجمله محورهای اصلی که در این جشنواره دنبال می شود.

وی با تاکید بر برگزاری جشنواره غذاهای گیاهی در این منطقه در آبان ماه سال جاری، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مصرف سبزیجات در جامعه رواج کمی دارد به کمک این جشنواره این هدف را دنبال می کنیم که می توان سبزیجات حبوبات وگیاهان را از طریق غذا سرو کرد زیرا غذاهای گیاهی با توجه به اینکه منابع سرشار حبوبات وسبزیجات هستند با توجه به داشتن مقدار قابل توجهی فیبر نقش مهمی در کنترل قند خون داشته و اگر درحد متعارف مصرف شود می توانند به عنوان غذاهای ضد چاقی (یکی از عوامل خطر بیماری غیرواگیر) مطرح شوند.

معاون شهردار منطقه ۷ در پایان یادآور شد: کشت بافت، بادامکاری دیم، آشنایی با گیاه استویا، طراحی فضای سبز، آشنایی با قارچ کفیر، کاهش قند و فشار خون با گیاهان، چگونگی تولید پلاستیک از علف های هرز، گیاهان فراریخته، آشنایی با قارچ کامبوجا، کاشت و خواص زنجبیل، پرورش درخت خرمالو، عملیات به زراعی، مدیریت اکولوژیک آفات و بیماریها، گیاهان صحرایی و خواص درمانی زرشک کوهی از جمله دوره هایی است که در کلاس های فصل پاییز در سه کلینیک گل و گیاه منطقه به صورت رایگان برای شهروندان برگزار می شود.