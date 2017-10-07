برداشت کدوی پوست کاغذی در شهرستان بروجن آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری، علی حسینی گفت: در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه کشت گیاهان دارویی و صرفه جویی در مصرف آب، کشت کدوی پوست کاغذی در سطح پنج هکتار از اراضی مزرعه طهماسب آباد واقع در شهر فرادنبه توسط تعدادی از جوانان با اجاره زمین انجام شده است.

وی عنوان کرد: این محصول با توجه به خاصیت دارویی ارزش صادراتی داشته و بنا به گفته بهره بردار این محصول هم اکنون قیمت هر کیلوگرم ۳۲هزار تومان دربازار به به فروش می رسد.

وی بیان کرد: از این مزرعه پنج هکتاری مقدار پنج تن محصول بدست آمده که نسبت به سایر محصولات از توجیه اقتصادی بالاتری برخوردار است.