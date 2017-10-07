روابط دانشگاه یزد و دانشگاه گرونوبل فرانسه گسترش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه یزد، در جلسه نخست که با حضور مدیران مرکز کراتر دانشگاه گرونوبل و محسن عباسی هرفته، رئیس پژوهشکده معماری بومی دانشگاه یزد برگزار شد، آینده روابط دو دانشگاه و سیاست های کلان و نحوه همکاری های آتی مورد بحث قرار گرفت.

در جلسه دوم که در آن کارشناسان معماری خاک دانشگاه گرونوبل حضور داشتند، سه طرح پژوهشی مشترک بررسی شد.

این طرح ها که با محوریت تدوام و توسعه معماری خاک با همکاری سازمان میراث فرهنگی کشور، پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی یزد، پژوهشکده معماری بومی دانشگاه یزد و مرکز معماری خاک دانشگاه گرونوبل در حال انجام است، در راستای ثبت جهانی یزد و احیاء و روزآمد کردن معماری گلین در یزد تعریف شده است.

رابطه دانشکده هنر ومعماری دانشگاه یزد و دانشگاه گرونوبل فرانسه سابقه ای نزدیک به ۱۵ سال دارد و سابقه خوبی در تبادل استاد، دانشجو و برگزاری کارگاه های مشترک بین دو دانشگاه وجود دارد.

مرکز معماری خاک کراتر از جمله مراکز مورد وثوق یونسکو است که نقش مهمی در فرآیند ثبت جهانی یزد نیز داشته است.

پژوهشکده معماری بومی دانشگاه یزد در خلال همکاری با این مرکز تحقیقاتی، موفق به اخذ کرسی یونسکو شده است.