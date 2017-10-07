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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۲۱:۱۳

دیدار نمایندگان آمریکا و روسیه در بلگراد

دیدار نمایندگان آمریکا و روسیه در بلگراد

نمایندگان دو کشور آمریکا و روسیه جهت انجام مذاکره بر سر بحران شرق اوکراین در بلگراد، پایتخت صربستان با یکدیگر دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ولادیلاو سورکوف» دستیار رئیس جمهوری روسیه و «کورت ولکر» نماینده ویژه آمریکا در مذاکرات اوکراین امروز با حضور وزیر خارجه صربستان در بلگراد با یکدیگر دیدار کرده و بر سر مسائل شرق اوکراین با یکدیگر به گفتگو پرداختند.

گفته می شود از جزئیات این دیدار مطلبی منتشر نشده است.

«ایویکا داکدیک» وزیر خارجه صربستان در خصوص این دیدار به شبکه «آر تی اس» گفت: دیدار سورکوف و ولکر در بلگراد نشان دهنده تغییر و بهبود موقعیت سیاست خارجی صربستان به حساب می آید.

گفته می شود این مذاکرات درست در روز امضای لایحه تمدید شرایط فوق العاده در منطقه دونباس واقع در شرق اوکراین توسط «ویکتور پروشنکو» رئیس جمهوری این کشور انجام شده است؛ مساله ای که منجر به اعتراض شدید مسکو شده و از سوی روسیه به عنوان نقض توافق مینسک عنوان است.

لازم به ذکر است این دومین دیدار ولکر و سورکوف از ماه آوریل به این سو به حساب آمده و دو طرف آن را بسیار سازنده و مفید توصیف کرده بودند.

کد مطلب 4107257

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