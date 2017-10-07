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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۲۱:۰۴

مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان خبر داد؛

توزیع بسته‌های فرهنگی ویژه اربعین توسط تبلیغات اسلامی لرستان

توزیع بسته‌های فرهنگی ویژه اربعین توسط تبلیغات اسلامی لرستان

خرم آباد - مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان از توزیع بسته‌های فرهنگی بین زائران اربعین توسط این اداره کل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی امین شامگاه شنبه در جلسه ستاد اربعین لرستان در سخنانی با اشاره به حضور و مشارکت گسترده مردم در پذیرایی و اسکان زائران اربعین اظهار داشت: این امر در شهرهای مهران، نجف، کربلا و ... از سوی مردم به صورت باشکوه مشاهده می شود.

وی با اشاره به مشارکت جوانان، روستائیان و ... برای اسکان و پذیرایی از زائران اربعین حسینی عنوان کرد: مردم همواره با عشق و علاقه فراوان از زائران اربعین پذیرایی می کنند و این به واقع یک ظرفیت بی نظیر محسوب می شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی به مردم از طریق صدا و سیما برای افزایش مشارکت مردم در این زمینه گفت: همچنین اقدامات فرهنگی، اعزام روحانیون و توزیع بسته های فرهنگی از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان در قالب ستاد اربعین انجام خواهد شد.

کد مطلب 4107258

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