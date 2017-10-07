به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی امین شامگاه شنبه در جلسه ستاد اربعین لرستان در سخنانی با اشاره به حضور و مشارکت گسترده مردم در پذیرایی و اسکان زائران اربعین اظهار داشت: این امر در شهرهای مهران، نجف، کربلا و ... از سوی مردم به صورت باشکوه مشاهده می شود.

وی با اشاره به مشارکت جوانان، روستائیان و ... برای اسکان و پذیرایی از زائران اربعین حسینی عنوان کرد: مردم همواره با عشق و علاقه فراوان از زائران اربعین پذیرایی می کنند و این به واقع یک ظرفیت بی نظیر محسوب می شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی به مردم از طریق صدا و سیما برای افزایش مشارکت مردم در این زمینه گفت: همچنین اقدامات فرهنگی، اعزام روحانیون و توزیع بسته های فرهنگی از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان در قالب ستاد اربعین انجام خواهد شد.