ضرورت افزایش اعتبارات اشتغال روستایی/توجه به پتانسیل بومی هرمنطقه

محمد حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر همزمان با پانزدهم مهرماه و روز ملی روستا اظهار داشت: روستاها به عنوان نخستین کانون های تمدنی، در شرایط پیچیده اقتصادی کنونی دنیا نیز جایگاه و اهمیت خاص خود را حفظ کرده و حتی نقش های متفاوتی به خود گرفته اند.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز روستاها نه تنها کانون تولید محصول و تامین امنیت غذایی جوامع هستند، بلکه در توسعه بخش خدمات و گردشگری نیز به طور روزافزونی نقش آفرینی می کنند.

حسینی ضمن اشاره به اینکه روستاها باید با برنامه ریزی درست از سوی مسئولان، در مسیر رشد و توسعه حرکت کنند، بیان کرد: افزایش اعتبارات دهیاری ها در بودجه سال جاری و برمبنای برنامه ششم توسعه، روزنه های امیدی را برای روستانشینان گشوده، اما این برای بهره گیری از ظرفیت های فراوان روستاها کافی نیست.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: علاوه بر تخصیص بودجه برای توسعه و اشتغال زایی در روستاها، نیاز است زیرساخت ها و امکاناتی نیز در این مناطق کمتر برخوردار فراهم شود تا زمینه فعالیت شغلی در روستا به وجود بیاید و از این طریق است که می توانیم از مهاجرت بی رویه به شهرها جلوگیری کرده و درآمدزایی پایدار را در مناطق روستایی محقق کنیم.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده ای از جمعیت شهرستان های تفرش، آشتیان و فراهان روستانشین هستند، ادامه داد: اقتصاد، اشتغال و درآمدزایی در منطقه وسیع و حاصلخیز دشت فراهان که شامل هر سه شهرستان مذکور می شود، بر کشاورزی و دامپروری متمرکز است، اما برای توسعه کسب و کارهای جدید و کارآفرینی مبتنی بر تولید نوآورانه باید تلاش شود تا بر محدودیت های منابع آب و خاک غلبه کرده و بتوانیم فرصت های شغلی جدید به ویژه برای جمعیت بالای روستایی این منطقه ایجاد کنیم.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این منطقه کشاورزان و دامداران نقش مهمی در تولید و اشتغال دارند، بنابراین با استفاده از ظرفیت های موجود بومی و محلی و بازاریابی و بازارسازی برای محصولات تولیدی، می توان به ایجاد مشاغل پایدار، رونق تولید و تقویت بنیه اقتصادی روستاها کمک کرد.