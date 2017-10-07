تأمین غذای ۲۰ هزار زائر اربعین توسط اوقاف و امور خیریه لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی خاکباز شامگاه شنبه در جلسه ستاد اربعین لرستان در سخنانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان طی سال گذشته در قالب ستاد اربعین اظهار داشت: طی سال گذشته استان های همدان و خراسان شمالی با محوریت اداره کل اوقاف و امور خیریه لرستان اقدام به راه اندازی موکب در مرز مهران کرد.

وی با بیان اینکه امسال نیز استان های مازندران، گیلان و سمنان با محوریت اداره کل اوقاف و امور خیریه لرستان اقدام به راه اندازی دو موکب بین شهرهای کوت و کربلا و همچنین مرز مهران خواهند کرد افزود: همچنین در شهرهای خرم آباد، بروجرد و کوهدشت نیز اوقاف و امور خیریه لرستان اقدام به ارائه خدمات به زائران اربعین خواهد کرد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه لرستان از کمک ۲۰۰ میلیون تومانی خیران به اوقاف و امور خیریه استان طی سال گذشته برای ارائه خدمات به زائران اربعین خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته ۱۰۰ مبلغ از سوی این اداره کل به مراسم اربعین اعزام شد.

حجت الاسلام خاکباز از تامین غذای زائران اربعین در مرز مهران از سوی اوقاف و امور خیریه لرستان خبر داد و گفت: برای تامین غذای روزانه ۲۰ هزار زائر آمادگی لازم را داریم و سایر دستگاههای اجرایی باید اقدام به تجهیز آشپزخانه و همچنین تامین مواد اولیه برای پخت غذای زائران کنند.