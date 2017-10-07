امنیت مطلوبی درمرزها برقرار است/تحرک قاچاقچیان درهرمزگان مشهوداست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی عصر شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده دریابانی هرمزگان امنیت در مرزها برقرار است گفت: امنیت در مرزهای جمهوری اسلامی ایران مثال زدنی است و برای دشمنان کشور خوشایند نیست. برای برقراری این امنیت پایدار همکاری های خوبی با کشورهای همسایه داریم. ولی برخی از کشورها مانند پاکستان، افغانستان و عراق توطئه هایی علیه ایران تحمیل می کنند.

وی افزود: امنیت در مرزهای افغانستان و عراق کنترل شده است ولی در مرزهای پاکستان همچنان با مشکلاتی روبرو هستیم که در حال رایزنی با همتایان پاکستانی برای افزایش تعاملات نظامی در مرزها هستیم.

فرمانده مرزبانی ناجا عنوان کرد: در برخی مرزها ترددهای غیر مجاز و تحرکات قاچاقیان مشهود است که در استان هرمزگان این مسأله به‌وضوح دیده می‌شود و انتظار می‌رود کشورهای حاشیه خلیج فارس در حفظ امنیت منطقه، با ما همکاری کنند.

سردار رضایی خاطرنشان کرد: برای مقابله با تهدیدات و مراقبت از مرز، مقابله با برخی از ناامنی‌های مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و کالا و ترددهای غیرمجاز و شررات‌هایی که در مرزها وجود دارد در راستای برنامه‌های که تدوین شده دولت و مجلس شورای اسلامی به حمایت‌هایی نیازمند است.

مرزهای مشترک باید توسط دو کشور اداره شود

سردار رضایی تصریح کرد: انسدا مرزها با تهدیدات بالا در عرصه قاچاق مواد مخدر، کالا و قاچاق مسلحانه در دستور کار مرزبانی قرار دارد. مرزهای مشترک دو کشور بایستی بین دو کشور مدیریت شود.

وی در تشریح کشف کالاهای هدف در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ابرازداشت: کشف کالاهای قاچاق از ۶ تا ۱۵ برابر افزایش یافته است ٤٢ تن کشفیات در شش ماه اخیر در منطقه مرزی ایران و پاکستان، نشان از تلاش شبانه‌روزی نیروهای مرربانی است و امیدواریم مشکلات قاچاق مواد مخدر حل شود.

فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره به تقویت تجهیزات دریابانی، تصریح کرد: امسال و در برنامه ۵ ساله ششم تقویت ناوگان دریایی در دستور کار قرار دارد و دریابانی به امکانات پیشرفته و مدرن برای اعمال قانون در عمق دریا مجهز می‌شود که استان هرمزگان در این خصوص در اولویت است.

سردار رضایی با بیان اینکه قاچاقچیان منافع و امنیت مرزها را به خطر می‌اندازند، خاطرنشان کرد: مرزبانان با شرایط سخت آب و هوایی مسؤول حفظ و ارتقای امنیت در مرزها هستند آیا نباید با قاچاقچیانی که تحت عنوان کوله‌بر اقدام به حمل کالاهای ضد فرهنگی، ضد امنیتی و سلاح می‌کنند، مقابله کرد.