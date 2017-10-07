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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۲۱:۵۷

بازگشایی شهرک آموزش ترافیک در ایلام

بازگشایی شهرک آموزش ترافیک در ایلام

ایلام-شهرک ترافیک با هدف آموزش و فرهنگ سازی در بین کودکان و نوجوانان ایلامی بازگشایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز هفته نیروی انتظامی شهرک آموزش ترافیک در ایلام افتتاح و آغاز به کار کرد.

سرهنگ محسن ناصری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام در آیین افتتاح این شهرک گفت:نیروی انتظامی کار فرهنگ سازی را در بین دانش آموزان و خردسالان آغاز کرده است و امیدوار است این راهبرد در آینده نه چندان دور نتیجه دلخواه همه را که کاهش چشمگیر حوادث رانندگی است به دنبال داشته باشد.

سرهنگ حسن کاظمی جانشین انتظامی استان ایلام نیز در آیین افتتاح شهرک آموزش ترافیک آموزش و فرهنگ سازی را تنها راهکار کاستن از خسارت های جانی و مالی حوادث رانندگی عنوان کرد و گفت: باید این آموزش ها را از سنین پایه که مستعد یادگیری هستند آغاز کنیم.

کد مطلب 4107278

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