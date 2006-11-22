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۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۵:۵۳

با وجود محکومیت این اقدام از سوی دمشق؛

جنبلاط، سوریه را به دست داشتن در ترور وزیر صنایع لبنان متهم کرد

درحالی که کشور سوریه به صورت رسمی ترور "پیر جمیل" وزیر صنایع لبنان را محکوم کرده است؛"ولید جنبلاط" رئیس حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان،امروز دمشق را به دست داشتن در این ترور متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جنبلاط در کنفرانسی مطبوعاتی در کاخ المختاره در جنوب شرقی بیروت، نظام سوریه را به دست داشتن در ترور یاد شده متهم کرد.

وی ادعا کرد: "آنها به ترور خود ادامه خواهند داد و هر ترور،  میخی اضافی بر تابوت نظام سوریه خواهد بود و سوریه افراد خرابکار را به لبنان اعزام می کند."

رئیس حزب سوسیالیست ترقی خواه دروزی لبنان در ادامه ادعاهای خود بدون ارائه هرگونه مدرک و دلیلی افزود: "خرابکاران همچنان تا این لحظه از طریق مرز لبنان و سوریه می آیند و دهها نفر از آنها را به دو اردوگاه (پناهندگان فلسطینی) نهر البارد وعین الحلوه اعزام کرده اند."

جنبلاط مدعی شد : "هدف از این ترور، انداختن دولت لبنان ازحد نصاب قانونی و نقص ایجاد کردن در شمار نمایندگان مجلس لبنان است تا این دو نهاد نتوانند اساسنامه دادگاه بین المللی برای بررسی پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان را تصویب کنند. پیش نویس اساسنامه این دادگاه  روز گذشته توسط شورای امنیت تصویب شد." 

پیر جمیل وزیر صنایع لبنان عصر دیروز در حادثه تیراندازی به وی در شرق بیروت پایتخت لبنان به قتل رسید.

کد مطلب 410728

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