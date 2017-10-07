اصناف بازوی توانمند پلیس در تامین امنیت بازار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر مکی امروز در همایش پلیس، امنیت، اصناف با اشاره به هفته نیروی انتظامی گفت: امنیت از نیازهای اساسی بشر است که در نبود آن دچار مشکلات عدیده ای خواهیم شد.

وی افزود: نیروی انتظامی به تنهایی نمی تواند امنیت کامل ایجاد کند بلکه در این راه نیازمند همکاری اصناف محترم است.

وی تصریح کرد: اصناف در خط مقدم ایجاد امنیت بازار قرار دارند و خوشبختانه اصناف شهرستان دهلران همیشه یاور پلیس بوده اند و می توانند نقش فعالتری نیز در این عرصه ایفا کنند.

فرماندهی انتظامی شهرستان دهلران ادامه داد: اصناف می توانند به عنوان بازوی نیروی انتظامی در مبحث برقرار امنیت بازار باشند.

مکی در پایان با اشاره به اینکه تجهیزات ایمنی باید برای پیشگیری از وقوع جرائم در اصناف وجود داشته باشد، گفت: تجهیزات ایمنی مانند دوربین می تواند تا حد بسیار زیادی از وقوع جرائم جلوگیری کند.