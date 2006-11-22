تولید بیش از 300 محصول جهان بر پایه نانوتکنولوژی / ضرورت اتخاذ اقدامی فوری برای حل خطرات نانوفناوری

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر نانوتکنولوژی سهم عمده ای در تولید بسیاری از محصولات در سراسر جهان دارد. ازآن گذشته بسیاری از شرکت های حتی سرشناس در جهان مدعی هستند که تولید بیش از 300 محصول فعلی در دنیا، بر پایه بهره گیری از نانوتکنولوژی است.



این آمار که از سوی مرکز بین المللی وودرو ویلسون در واشنگتن آمریکا منتشر شده است، نشان می دهد که در کنار این رشد چشمگیر، بسیاری از این محصولات هم چون کرم های پوستی و خمیردندانها، نانوذراتی وجود دارند که ارتباط مستقیمی با بدن و سلامتی مصرف کنندگان دارند. از این رو بسیاری از دانشمندان نگران آن هستند که این ذرات مشکلات عدیده ای را برای سلامتی مصرف کنندگان ایجاد کنند.



آندرو مینارد، مشاور علمی پروژه نانوتکنولوژی مرکز بین المللی وودرو ویلسون به همراه 13 کارشناس پیشرو در زمینه تحقیقات نانوتکنولوژی به ارایه نکاتی درخصوص ضرورت کاهش هرچه بیشتر این خطرات پرداخته اند.



نظرات وی که در شماره اخیر نشریه معتبر علمی نیچر هم به چاپ رسیده است گویای آن است که ذرات نانویی که در یک ساختار مورد استفاده قرار می گیرند، در محیط و بدن انسان دارای رفتارهای متفاوتی هستند.



این کارشناس برجسته معتقد است که در حال حاضر و به رغم نگرانی های موجود درخصوص خطرات احتمال این محصولات شرکت های تولید کننده آزمایشات خاصی را انجام داده و سپس محصولات خود را روانه بازار مصرف می کنند و سپس پی به نکاتی می برند که احتمالا در تولید این محصولات آنها را فراموش کرده اند.



بر اساس گزارش تکنولوژی ریویو، وی در ادامه گفت: راه هایی هم چون بهره گیری از تکنیکی برای شمارش و اندازه گیری دقیق نانوذرات در هوا و یا درون مواد مورد استفاده وجود دارد که در حقیقت نوعی حسگر بسیار حساس هستند، با این حال وی زمانی بین 10 تا 20 سال آینده را برای امکان بهره گیری از این تکنیک اعلام کرد.