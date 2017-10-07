بزرگداشت بازیگر سینمای جنگ برگزار شد/رونمایی از تمبر مهدی فقیه

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین شب از فستیوال سینمای دفاع مقدس که به میزبانی سینما فرهنگ از ۱۳ مهرماه آغاز شده بود، بزرگداشت یکی از چهره های محبوب سینما، تئاتر و تلویزیون ایران برگزار شد.

شنبه شب در این مراسم که دیگر هنرمندان و فرهنگوران شیرازی هم حضور داشتند سینما فرهنگ شیراز به تجلیل از مهدی فقیه بازیگر نقش به یاد ماندنی «بابا عقیل» در اثر سینمایی «هور در آتش» نشست که لحظه های زیبایی را برای این بازیگر جاوادانه ساخت.

استاد فقیه فرهنگ شیراز را با اخلاق و مهربانی گره زد

در این نکوداشت بهزاد مریدی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس گفت: استاد فقیه فرهنگ شیراز را با اخلاق و مهربانی گره زده است

وی سینمای فقیه را معناگرا دانست و گفت: بنای معناگرایی، البته عملگرایی است که باید پیش فرضی برای آن قائل شد. امروز پیش فرضِ نام شیراز بدون شک فرهنگ، ادب و مهربانی است که این مهربانی و فرهنگ وجود محصول بزرگانی مثل مهدی فقیه است.

مریدی عنوان کرد: همچنین پیش فرض نام سینمای شیراز هم مهدی فقیه با تخصص، اخلاق و لبخندی همیشگی است.

وی با تحسینِ اخلاق این هنرمند پیشکسوت گفت: هنر این سرزمین مرهون نام این بزرگان است که فرهنگ شیراز را با مهربانی و اخلاق گره زده است.

مهدی فقیه برند سینمای شیراز

در ابتدای این مراسم که با نمایش فیلم سینمایی «هور در آتش» ادامه یافت، مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس هم استاد مهدی فقیه را برند سینمای شیراز دانست و گفت: او بعد از «هور در آتش»«بابا عقیلِ» ایرانیان شد.

مدیرسازمان اسناد و کتابخانه ملی مرکز فارس، مهدی فقیه را از جمله هنرمندانی چیره دست دانست که با تجربیات خود به گونه ای شگرف در ذهن مخاطب رسوخ می کنند.

کمالی افزود: نام‌بلند مهدی فقیه همچون هنرمندی دوران ساز، در تاریخ فارس باقی خواهند ماند؛ کسی که ۷۲ سال خمیرمایه او به کیمیای هنر آغشته شده است.

وی با بیان تجربیات هنری مهدی فقیه گفت: او پس از سال ها تلاش هنرمندانه در صحنه تئاتر در سال ۱۳۶۸ به عرصه سینما پا گذاشت و در سال ۱۳۷۰ با «هور در آتش» در دل مردم جای گرفت و «بابا عقیلِ» ایرانیان شد.

این در حالی بود که مهدی فقیه در کنار همسر و ۴ فرزند خویش که طاهر، روحانی، طیب، خواننده، طه، سینماگر و تابان، دانشجو هستند در این مراسم حضور داشت و از تمبر یادبود این هنرمند چاپ پست استان فارس رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فستیوال ۳ روزه سینمای دفاع مقدس به میزبانی سینما فرهنگ شیراز با نمایش فیلم های چشم جنگ، دریاچه ماهی و هور در آتش شنبه شب به کار خود پایان داد.