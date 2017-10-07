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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۲۳:۳۳

حملات مسلحانه به نیروهای پلیس در موزامبیک ۱۶ کشته بر جا گذاشت

حملات مسلحانه به نیروهای پلیس در موزامبیک ۱۶ کشته بر جا گذاشت

بر اثر چند حمله مسلحانه به پست های بازرسی پلیس در شمال موزامبیک دست کم ۱۶ نفر کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اتریش، در پی یک سلسله حمله مسلحانه به پست بازرسی پلیس در شمال موزامبیک دو نیروی پلیس و ۱۴ مهاجم کشته شدند.

یک سخنگوی پلیس موزامبیک با اعلام این مطلب گفت حملات مذکور به صورت هماهنگ شده و طی روزهای پنج شنبه و جمعه در شهر کوچکی در شمال این کشور آفریقایی رخ داده است.

بر این اساس پلیس موفق به بازداشت ۱۰ نفر از مهاجمان و ضبط شماری اسلحه و نارنجک جنگی از آنها شده است.

بنا بر اعلام پلیس مهاجمان عضو گروهی افراط گرا هستند اما از علت حملات آنها به نیروهای امنیتی اطلاعی در دست نیست.

کد مطلب 4107296

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