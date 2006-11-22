توزیع داروی بیماران خاص با کارت هوشمند از امروز آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، طریقت منفرد ر ادامه افزود: روز گذشته در شورای معاونین به پیشنهاد وزیر رفاه مقرر شد سازمان بیمه خدمات درمانی به عنوان متولی ارائه خدمت به بیماران خاص فراخوان اعلام کند تا بیماران خاص شامل بیماران کلیوی (اعم از پیوندی یا دیالیزی)، تالاسمی، هموفیلی و بیماران (MS) فاقد حمایتهای بیمهای تحت پوشش قرار گیرند.
وی همچنین از اجرایی شدن توزیع داروی بیماران خاص از طریق کارت هوشمند خبر داد و گفت: بیماران خاص فاقد پوششهای بیمه ای نسبت به تکمیل فرم فراخوان به شعب سازمان بیمه خدمات درمانی مراجعه کنند و همانند 44 هزار بیمار خاص دیگر کارت هوشمند دارو دریافت کنند.
وی خاطرنشان کرد: سالانه 224 میلیارد تومان در اختیار وارد کنندگان دارو قرار میگیرد در حالی که براساس قانون یارانه دارو باید در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی وزارت رفاه با بیان این که ارائه داروی ارزان قیمت با تعلق یارانه در داروخانهها موجب سوء استفاده و قاچاق دارو به کشورهای دیگر شده است، خاطرنشان کرد: برخی از داروهای گران قیمت مانند داروی اپرکس برای بیماران هموفیلی تجویز میشود، اما این دارو برای بسیاری از این بیماران بهرهوری چندانی ندارد و برخی از این بیماران دارو را در بازار آزاد میفروشند.
طریقت منفرد گفت : تشکیل صندوق بیماران صعب العلاج در شورای عالی بیمه به تصویب رسیده و به مراجع قانونی نیز اعلام شده است، اما به دلیل بار مالی سنگین این مصوبه به کمیتههای کارشناسی برگشت داده شد.
وی تصریح کرد: هم اکنون طرحی تحت عنوان صندوق بیماران صعب العلاج در مجلس شورای اسلامی مطرح است که هنوز مرجع خاصی برای تامین بار مالی آن مشخص نشده است.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی وزارت رفاه یادآور شد: براساس طرح اولیه، مقرر بود متولی این صندوق مردم باشند ولی با توجه به این که امکان عملیاتی شدن آن به این صورت وجود نداشت، طرح به کمیسیون اجتماعی دولت برای بررسیهای کارشناسی واگذار شد و دولت مکلف است ظرف یک هفته آینده نتیجه را به مجلس ارائه دهد.
طریقت منفرد در خصوص افراد مشمول دریافت خدمت از این صندوق اظهار کرد: پیش بینی شده است تمامی خدماتی مورد نیاز واقعی بیماران محتاج، تامین شود و اگر بخشی از نیازها در تعهد بیمه پایه نیست این صندوق هزینههای درمان را جبران کند و چنانچه بیمارانی تحت پوشش بیمه قرار ندارند این صندوق به کمک آنها بیاید.
وی تاکید کرد: مردم در اثر بیماریهای پرهزینه نباید به مرحله بحران و ورطه فقر سقوط کنند و سهم مردم در هزینههای درمان که هم اکنون بیش از 50 درصد است باید به 30 درصد کاهش یابد.
طریقت منفرد اظهار داشت: پیش بینی شده است خدمات ارائه شده از طریق این صندوق به چند بیماری و یا داروی خاص محدود نشود و اعتباراتی که به صورت پراکنده به بخشهای مختلف تعلق میگیرد در این صندوق متمرکز شود و حتی در صورت نیاز نام این صندوق تغییر یابد.
وی گفت: هماهنگ شدن نظام حمایتی در کشور، تشکیل بانک اطلاعات مددجویان و نیازمندان برای جلوگیری از موارد همپوشانی، حمایت از زنان سرپرست خانوار و اجرایی کردن پوشش بیمه همگانی از اولویتهای وزارت رفاه است.
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