ایران در صدر تیم های آسیا ایستاد / صعود پنج پله ای فوتبال ایران در رده بندی جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون بین المللی فوتبال همچون ماههای گذشته اقدام به انتشار رده بندی تیمهای ملی جهان کرد که در این بین تیم ملی فوتبال کشورمان با کسب 716 امتیاز جایگاه سی و هشتم جهان و نخست آسیا را در اختیار دارد.

در این رده بندی برزیل با 1588 امتیاز صدرنشین است و تیمهای ایتالیا و آرژانتین به ترتیب با 1560 و 1551 امتیاز عناوین دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.

در جمع تیمهای آسیایی نیز پس از ایران ، استرالیا با 703 امتیاز دوم است و تیمهای ژاپن با 630 امتیازو کره با کسب 569 امتیاز دوم تا چهارم هستند.

رده بندی 10 تیم برتر جهان :

1- برزیل 1588 امتیاز

2- ایتالیا 1560 امتیاز

3- آرژانتین 1551 امتیاز

4- فرانسه 1523 امتیاز

5- انگلیس 1359 امتیاز

6- آلمان 1348 امتیاز

7- هلند 1305 امتیاز

8- پرتغال 1258 امتیاز

9- نیجریه 1242 امتیاز

10- جمهوری چک 1190 امتیاز

* رده بندی تیمهای آسیایی :

1- ایران 716 امتیاز - سی و هشتم جهان

2- استرالیا 703 امتیاز - سی و نهم جهان

3- ژاپن 630 امتیاز - چهل و هفتم جهان

4- کره جنوبی 569 امتیاز- پنجاه و یکم جهان