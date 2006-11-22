هنر نعت به خوبی شناسایی نشده است

به گزارش خبرنگارمهر در مشهد، موسی جرجانی پژوهشگر موسیقی کشور درمراسم پایانی همایش بزرگ منتجب که شب گذشته در مشهد برگزار شد با بیان این مطلب گفت : نعت خوانی در بین مردم ترکمن به مولودی خوانی مشهور است و نزدیک به 600 سال در بین این قوم قدمت دارد چنان که به عنوان نمونه در حوزه علمیه بخارا، طلاب اهل تسنن با سرودن اشعاری در خصوص پیامبر اعظم(ص) به نعت خوانی می پردازند .

مدیر عامل موسسه فرهنگی و هنری ترکمنان گرگان زمین تصریح کرد :در حال حاضر نگرش ویژه شاعران به سوی حق تعالی رسول الله(ص) و ائمه اطهار(ع) در اشعار آن ها به خوبی قابل لمس است .

وی گفت : مسئولین می توانند با برگزاری و فراخوان شعر در خصوص پیامبر اعظم(ص) و گردآوری آثار از سراسر کشور ، نقش موثری در ترویج ، گسترش و رشد هنر نعت خوانی در ایران داشته باشند .

این پژوهشگر موسیقی کشوردر پایان گفت : برگزاری نعت خوانی در جوامع مختلف ، نزدیکی مذاهب را به دنبال دارد ، زیرا که تمامی مذاهب یکتاپرستی و کمال را ترویج می کنند .

