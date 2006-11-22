به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در این مراسم علاقمندان استاد، هنرمندان و خانواده گرافیک ایران گرد هم می آیند و یاد استاد ممیز را گرامی می دارند. همچنین در روزهای برگزاری دومین نمایشگاه تبلیغات و چهارمین نمایشگاه صنعت چاپ و بسته بندی، "نمایشگاه پوستر ممیز" از ششم تا دهم آذرماه برگزار می‌شود.

استاد مرتضی ممیز چهارم شهریور 1315 در میدان مولوی تهران به دنیا آمد و سال 44 از دانشکده هنرهای زیبای تهران فارغ التحصیل شد. سه سال بعد گواهینامه طراحی غرفه و ویترین خود را از مدرسه عالی هنرهای تزئینی پاریس گرفت و از سال 56 عضو انجمن بین المللی طراحان گرافیک شد. وی کارگردان و طراح سه فیلم کوتاه نیز بود و طراحی و نقاشی، طراحی روی جلد، طراحی اعلان و نشانه ها، حرف های تجربه و ... از جمله تالیفات اوست.