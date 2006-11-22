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۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۸:۳۸

مراسم بزرگداشت ممیز در مشهد برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت ممیز در مشهد برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت استاد مرتضی ممیز، پدر گرافیک ایران، ساعت 17 نهم آذرماه همزمان با دومین نمایشگاه تبلیغات در محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی مشهد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در این مراسم علاقمندان استاد، هنرمندان و خانواده گرافیک ایران گرد هم می آیند و یاد استاد ممیز را گرامی می دارند. همچنین در روزهای برگزاری دومین نمایشگاه تبلیغات و چهارمین نمایشگاه صنعت چاپ و بسته بندی، "نمایشگاه پوستر ممیز" از ششم تا دهم آذرماه برگزار می‌شود.

استاد مرتضی ممیز چهارم شهریور 1315 در میدان مولوی تهران به دنیا آمد و سال 44 از دانشکده هنرهای زیبای تهران فارغ التحصیل شد. سه سال بعد گواهینامه طراحی غرفه و ویترین خود را از مدرسه عالی هنرهای تزئینی پاریس گرفت و از سال 56 عضو انجمن بین المللی طراحان گرافیک شد. وی کارگردان و طراح سه فیلم کوتاه نیز بود و طراحی و نقاشی، طراحی روی جلد، طراحی اعلان و نشانه ها، حرف های تجربه و ... از جمله تالیفات اوست.

کد مطلب 410748

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