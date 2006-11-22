باید از انحرافات مداحی جلوگیری شود

رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان این مطلب گفت : در حال حاضر برخی مداحی های رایج در کشور تقلیدی از موسیقی های غربی با ایجاد هیجانات مقطعی است ، این در حالی است که مداحان در گذشته اشعار خود را به نزد عالمان دینی می بردند، تا هر گونه شایعه ، غلو و شاید برخی جنبه های انحرافی اشعاررا از بین ببرند .

حسن بنیانیان در ادامه بیان کرد : اولین گام نسبت به شناسایی و ساماندهی هنرمندان و افراد صاحب نظر در زمینه نغمه ها و آواهای دینی حفظ میراث معنوی نعت و نعت خوانی در کشور است .

وی افزود: نعت خوانی یکی از سرمایه های معنوی کشور محسوب می شود که باید مورد توجه پژوهشگران و محققان هنری قرار گیرد .

وی افزود : باید گردهمایی هایی با حضور نعت خوانان با سابقه و همچنین جوانان علاقه مند به این هنر قدسی برگزار شود تا با این کار جوانان هنرمند و علاقه مند به نعت و نعت خوانی شناسایی شوند .

رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی گفت :سیاست حوزه هنری احیای هنرهای دینی و فراهم آوردن مکانیزم های لازم در جهت توسعه فرهنگ و هنر کشور است .

بنیانیان در پایان با اشاره به لزوم تحول در هنر نعت خوانی تصریح کرد : بکارگیری موسیقی های مناسب دینی عامل موثری در امروزی شدن هنر نعت خوانی ایران به شمار می رود و می توان با استفاده از موسیقی هایی که مغایرتی با شرع مقدس اسلام ندارند به نعت خوانی تاثیرگذار پرداخت .