ترویج نعت خوانی به عهده محافل علمی است

حجت الاسلام رجبعلی کیاسری ، پژوهشگر و کارشناس موسیقی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان این مطلب اظهار داشت : امروز نگاه مسئولین به نعت خوانی حاشیه ای است و این درحالی است که نعت و نعت خوانی ریشه در آیین های کهن ایران و اسلام ما دارد.

وی افزود: در حال حاضر مولودی خوانی (نعت خوانی) در جشن فارغ التحصیلی طلاب حوزه علمیه اهل سنت در ترکمن صحرا و مراسم و ضیافت های عروسی و تولد فرزندان با گویش مذهبی اجرا می شود .

این کارشناس موسیقی تصریح کرد : وظیفه اصلی ما در عصر حاضر ، زمینه سازی جهت شناخت و بهینه سازی علمی و در نتیجه الگوسازی افراد شایسته و متخصص در جهت ترویج هنر قدسی نعت و نعت خوانی در بین مردم است .

حجت الاسلام کیاسری افزود : در زمان حاضر نعت خوانان باید جایگاه ارزشمند خود را بشناسند و با اخلاص و بدون اغراق نعت پیامبراکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) را بگویند و مواظب باشند مبادا نعت و منقبت خوانی نادرست ما را به طرف اغراق وغلو بکشاند .

کیاسری گفت : منقبت خوانان در طول تاریخ همواره با سختی های زیادی مواجه بوده و با مرگ دست و پنجه نرم کرده اند ، زیرا هیچ گاه در امان نبودند .