به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اظهارات مقامات فرانسوی در خصوص نقش ایران در لبنان اظهار داشت: اینگونه اظهارات مغایر با واقعیتهای حاکم بر لبنان و ناشی از روحیه مداخله گرایانه و جانبدارانه مقامات فرانسوی بوده که همواره موجب تشدید بحران لبنان و بی توجهی به اراده و خواست گروهها و مردم لبنان می باشد.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به آثار مخرب نقش مداخله گرایانه قدرت های خارجی در لبنان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد مردم ، طوایف و گروههای لبنانی دارای بلوغ و فرهیختگی کافی بوده و نیاز به توصیه قدرتهای خارجی نداشته و مسیر واقعی حاکمیت مستقل و بدون دخالت عوامل فرا منطقه ای را به نحوه مناسبی تشخیص داده و حاضر نیستند که سرنوشت سیاسی ، استقلال ، حاکمیت و وحدت ملی را با منافع رژیم صهیونیستی جایگزین سازند.

سید محمد علی حسینی با اشاره به مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با لبنان خاطرنشان ساخت: لبنان با دستاوردهای گرانسنگ خویش در عرصه مقاومت شجاعانه و افتخار آمیز بعنوان گوهری ارزشمند و عزت آفرین بر پیشانی منطقه درخشش می نماید و حرکتهای تبلیغاتی و کم ارزش نمی تواند اراده ملت بزرگ، گروهها و روند بلوغ یافته دمکراتیک لبنان را مخدوش سازد.