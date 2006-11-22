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۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۵:۵۶

واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به اظهارات اخیر مقامات فرانسوی:

ملت لبنان نیاز به توصیه قدرت‌های خارجی ندارند / لبنانی‌ها سرنوشت خود را با منافع رژیم صهیونیستی عوض نمی‌کنند

ملت لبنان نیاز به توصیه قدرت‌های خارجی ندارند / لبنانی‌ها سرنوشت خود را با منافع رژیم صهیونیستی عوض نمی‌کنند

سید محمد علی حسینی با اشاره به آثار مخرب نقش مداخله گرایانه قدرت‌های خارجی در لبنان تصریح کرد: مردم، طوایف و گروههای لبنانی نیاز به توصیه قدرت های خارجی نداشته و مسیر واقعی حاکمیت مستقل و بدون دخالت عوامل فرا منطقه ای را به نحوه مناسبی تشخیص می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اظهارات مقامات فرانسوی در خصوص نقش ایران در لبنان اظهار داشت: اینگونه اظهارات مغایر با واقعیتهای حاکم بر لبنان و ناشی از روحیه  مداخله گرایانه و جانبدارانه مقامات فرانسوی بوده که همواره موجب تشدید بحران  لبنان و بی توجهی به اراده و خواست گروهها و مردم لبنان می باشد.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به آثار مخرب نقش مداخله گرایانه قدرت های خارجی در لبنان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد مردم ، طوایف و گروههای لبنانی دارای بلوغ و فرهیختگی کافی بوده و نیاز به توصیه قدرتهای خارجی نداشته و مسیر واقعی حاکمیت مستقل و بدون دخالت  عوامل فرا منطقه ای را به نحوه مناسبی تشخیص داده و حاضر نیستند که سرنوشت سیاسی ، استقلال ، حاکمیت و وحدت ملی را با منافع رژیم صهیونیستی جایگزین سازند.

سید محمد علی حسینی با اشاره به مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با لبنان خاطرنشان ساخت: لبنان با دستاوردهای گرانسنگ خویش در عرصه مقاومت شجاعانه و افتخار آمیز بعنوان گوهری ارزشمند و عزت آفرین بر پیشانی منطقه درخشش می نماید و حرکتهای تبلیغاتی و کم ارزش نمی تواند اراده ملت بزرگ، گروهها و روند بلوغ یافته دمکراتیک لبنان را مخدوش سازد.

کد مطلب 410756

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