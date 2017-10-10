افزایش شیوع آلرژی در جهان/ کودکان بیشتر درگیر می‌ شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر صبا عرشی با بیان اینکه یکی از انواع آلرژی که سیستم ایمنی برخی افراد نسبت به عوامل محیطی واکنش بیشتری نشان می‌دهد آلرژی‌زاهای خانگی است، افزود: این واکنش‌ها با علائم خاصی همراه است که ما با انواع حساسیت‌ها از آن نام می‌بریم. زمینه وراثتی در این خصوص نقش دارد و البته عوامل محیطی هم در بروز حساسیت موثر است.

وی در خصوص علل افزایش شیوع آلرژی در جهان، گفت: زایمان به روش سزارین، مصرف شیرخشک یا شیر گاو، تغییر شیوه زندگی و زندگی شهر نشینی و تغذیه از مواد غذایی کارخانه‌ای از علل شیوع آلرژی هستند.

این متخصص آلرژی با بیان اینکه آلرژی‌های تنفسی ناشی از استنشاق و ورود مواد حساسیت‌زای موجود در هوا که از بینی تا ریه را می‌تواند در گیر کند، افزود: عوامل استنشاقی به دو دسته تقسیم می‌شود. عوامل فصلی که در فصل خاص مشکل ایجاد می‌کند که این عوامل در هوا وجود دارد. عوامل دائمی که در منزل هستند. آلرژی استنشاقی روی سیستم تنفسی تاثیرگذار است. ضمن این که روی پوست و مخاط هم اثرگذار است.

عرشی با بیان اینکه آلرژی بیشتر کودکان را درگیر می‌کند، ادامه داد: عوامل آلرژی‌زا داخل منزل عبارتند از: ذرات سوسک، حشره‌ای به نام مایت و گازهای درون منزل مثل سوخت فسیلی، پشم، پر، چوب و... که در وسایل منزل یافت می‌شود. این موارد در تمام طول سال، فرد را تحریک می‌کند. بویژه در شب‌ها بیشتر وارد دستگاه تنفسی می‌شود.

وی در باره مایت‌ها تصریح کرد: مایت‌ها حشراتی هستند از خانواده کنه؛ بدن آنها سه دهم میلی‌متر قطر دارد. ذرات بدن و مدفوع آنها وارد هوا و محیط زندگی می‌شود. هر قدر خانه کهنه‌تر و سنتی‌تر باشد غلظت مایت‌ها بیشتر است. این موجودات در قالی، موکت، محیط گرم و مرطوب زندگی می‌کنند و تکثیر می‌شوند.

این فوق‌تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی با بیان اینکه سمپاشی عادی روی آنها اثر نمی‌گذارد و باید با رعایت بهداشت محیط می‌توانیم به این هدف برسیم، بیان کرد: خانه‌ها باید روزانه دو سه ساعت هواگیری شوند. بعلاوه جوشاندن آب نباید در خانه زیاد صورت گیرد؛ زیرا رطوبت داخل منزل را بالا می‌برد. ملحفه‌ها نیز باید هفته‌ای یکبار با ماشین لباسشویی با حرارت ۶۰ درجه سانتی‌گراد شسته شوند و مقابل نور خورشید قرار بگیرند.

وی در پایان با بیان اینکه مایت‌ها با چنگال‌های خود به الیاف می‌چسبند و با شست وشوی عادی با دست از بین نمی‌روند، اظهارداشت: نباید به کودکی که آلرژی دارد، عروسک پشمالو بدهیم، چون مایت‌ها در این عروسک‌ها رشد و تکثیر می‌یابند. سمپاشی سالانه به منظور از بین بردن سوسک‌ها و بستن سوراخ فاضلاب برای وارد نشدن سوسک نیز اهمیت دارد.