بازپس گیری موسسه فرهنگ / رسیدگی به امور بازنشستگان و تعدیل دریافتی آنان

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بر این اساس، شافعی نماینده مرند و جلفا در تذکر به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار لزوم افزایش ساعت کار بانک ها شد.

کارخانه ای نماینده همدان در تذکر وزیر علوم و تحقیقات و فناوری خواستار تسریع تدوین نقشه جامع علمی کشور شد.

برمک نماینده مینو دشت و ایری نماینده کردکوی در تذکر به وزیر جهاد کشاورزی بر تسریع در تامین بذر کود مورد نیاز کشاورزان تاکید کرد.

ندیمی نماینده لاهیجان و سیاهکل در تذکر به وزیر رفاه و تامین اجتماعی خواستار پیگیری یارانه پرداختی بابت تسهیلات پرداختی به بازنشستگان کشوری به نسبت دو برابر سال 84 شد و در تذکر به رئیس جمهور خواستار دستور تسریع در پرداخت 40 درصد تسهیلات بند 14 تبصره 2 بودجه سال 85 به متقاضیان روستایی صندوق فرصت های شغلی برای اشتغال شد.

سبحانی نماینده دامغان، کاویانی نماینده نهاوند و شجاع پوریان نماینده بهبهان در تذکر به رئیس جمهور خواستار صدور دستور تسریع در تقدیر لایحه موضوع ماده 141 قانون برنامه چهارم توسعه شدند.

یحیی زاده نماینده تفت و میبد، میرتاج الدینی نماینده تبریز، آرین منش نماینده مشهد، حسین دولت آبادی نماینده میمه، رهبر و آلیا نمایندگان تهران در تذکر به رئیس جمهور خواستار صدور دستور به دستگاه های ذی ربط برای حمایت از وزارت ارشاد در باز پس گیری موسسه فرهنگ و توسعه و ممانعت از هدر رفتن و حیف و میل بیت المال در این موسسه شدند.

زمانی نماینده ملایر در تذکر به وزیر رفاه و تامین اجتماعی خواستار رسیدگی به امور بازنشستگان و تعدیل دریافتی آنان با توجه به شرایط خاص آنان شد.

قنبری نماینده ایلام نیز در تذکر به وزیر اقتصادی و دارایی خواستار لزوم توجه به اصلاح سیستم های خودپرداز بانک ها شد.