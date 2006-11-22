درخواست شش گروه فلسطینی برای مشارکت در دولت وحدت ملی / استقبال حماس از مشارکت سیاسی با دیگر گروههای فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شش گروه فلسطینی با انتشار بیانیه ای خواستار مشارکت سیاسی در روند گفتگوها برای تشکیل دولت وحدت ملی شدند و جنبش های فتح و حماس را به در انحصار گرفتن این گفتگوها متهم کردند.

این شش گروه فلسطینی شامل جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین، جبهه مبارزه مردمی، جبهه آزادیبخش برای آزادی فلسطین، اتحادیه ملی فلسطین - فدا، جبهه عربی فلسطین و حزب خلق هستند.

"صالح زیدان" مسئول جبهه دموکراتیک با قرائت بیانیه یاد شده در جریان کنفرانسی مطبوعاتی در شهر غزه گفت : شش گروه فلسطینی ادامه گفتگو و رایزنی دوجانبه بین جنبش های فتح و حماس را یک گفتگوی انحصارطلبانه می دانند که منافع گروهی و حزبی بر آن حاکم است و به سهمیه بندی دولت و نه مشارکت سیاسی منجر خواهد شد.

وی افزود: اولین اصل موفقیت دولت وحدت ملی توسعه دایره گفتگوهای ملی و مشارکت همه تشکل ها در آن است، زیرا نظام سهمیه بندی (پست های وزاری دولت وحدت ملی) شکاف و دو دستگی را بین فلسطینی ها و نیز بین حماس و فتح تشدید خواهد کرد.

از سوی دیگر، "اسماعیل رضوان" سخنگوی رسمی جنبش حماس در شهر غزه تاکید کرد: گام بزرگی در مسیر گفتگوها برای تشکیل دولت وحدت ملی براساس سند آشتی ملی فلسطین برداشته شده و درباره خطوط کلی دولت تفاهم صورت گرفته است.

رضوان در عین حال وجود برخی مشکلات در گفتگوها را رد نکرد و گفت : تلاش های دامنه داری برای از بین بردن و چیره شدن بر آنها درجریان است.

وی درگفتگو با خبرگزاری فلسطینی "معا"، برخی شخصیت های فلسطینی را به تلاش برای بحرانی کردن صحنه سیاسی فلسطین متهم کرد و افزود: جنبش حماس تمایل فراوانی به شراکت کامل سیاسی با همه گروههای فلسطینی دارد.

سخنگوی حماس گفت : ما به شراکت کامل سیاسی در همه چیز اهمیت می دهیم و این شعار همیشگی ما بوده است اما به نظر می رسد که برخی عناصر بحران ساز این موضوع را نمی پسندند.

از سوی دیگر، "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ابراز امیدواری کرد که دولت وحدت ملی آینده فلسطین بتواند به بی ثباتی امنیتی در سرزمین تحت کنترل تشکیلات خودگردان پایان دهد.

وی در جریان عیادت از یکی از اعضای مجلس انقلابی فتح که شب گذشته به ضرب گلوله افراد ناشناس زخمی شد، از وضعیت امنیتی موجود ابراز تاسف کرد و گفت: بسیاری خواهان بازی با آتش و لطمه زدن به طرح ملی ما از طریق اینگونه اقدام ها هستند.