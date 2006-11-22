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۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۶:۲۱

سند چشم انداز بیست ساله حج تنظیم می شود

سند چشم انداز بیست ساله حج تنظیم می شود

نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی از تنظیم سند چشم انداز بیست ساله حج نظام جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله محمدی ری شهری نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت ، در مراسم دیدار کارگزاران حج با مقام معظم رهبری گفت : در صدد هستیم با دو برنامه اساسی  بر اساس چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران و ساماندهی سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری بر اساس وظایف مصوب جهشی در برنامه های حج ایجاد کنیم.

وی خاطر نشان کرد : رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران حج ، نقش عمده ای در پیشبرد اهداف دارد و محورهای اصلی این فرمایشات بعد از جلسات استخراج شده و برای برنامه ریزی و اجرا مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد.

آیت الله محمدی ری شهری با اشاره به تاثیر معنوی حج بر جامعه ایران خاطر نشان کرد : به فضل خدای متعال حقیقت حج در حال حاضر به یک پایگاه مهم تحول معنوی در جامعه خصوصا قشر جون تبدیل شده است .

وی در پایان ، مراسم برائت از مشرکان را یکی از ارکان مهم حج و مورد تاکید امام راحل و مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت : برنامه ریزی های دقیقی برای برگزاری این مراسم داریم و پیش بینی می کنیم با توجه به پیروزی شگفت انگیز حزب الله لبنان ،شاهد استقبال بیشتری از سوی مسلمانان جهان برای برگزاری مراسم برائت از مشرکین باشیم.

کد مطلب 410766

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