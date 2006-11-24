به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمد رضا نوتاش در نشست بررسی مشکلات شهرک صنعتی اشتهارد اظهار داشت: ارتباط بین مراکز دانشگاهی منجر به تحول برنامه های صنعتی کشور خواهد شد در حالیکه این ارتباط هم اکنون بسیار محدود است.

وی افزود: افرادی که تحصیلات دانشگاهی دارند باید بتوانند در حین تحصیل و فراغت از آن در واحدهای صنعتی حضور یابند تا ضمن ایجاد اشتغال امکان بهره مندی صنایع از دانش روز فراهم شود.

نوتاش خاطر نشان کرد: مراکز مشاوره صنعتی که از چندی پیش در جوار شهرک های صنعتی کشور راه اندازی شده اند می توانند در ارتقا وضعیت مراکز یاد شده موثر باشند و پای آنها را به عرصه های جهانی باز خواهند کرد.

وی یکی از مشکلات صنایع کوچک را ناتوانی در بازاریابی و حضور کمرنگ در بازارهای بین المللی دانست و یادآور شد: مراکز مشاوره صنعتی می توانند تا حد زیادی به حل این مشکل کمک کنند و کارشناسان زبده حاضر در این مراکز در صورت در اختیار داشتن امکانات قادر به ایجاد تحول در بخش صنعت کشور هستند.

معاون وزیر صنایع و معادن تصریح کرد: هم اکنون مراکز مشاوره راه اندازی شده در شهرک های صنعتی با کمبود امکانات ، مکان استقرار و اعتبارات مواجه هستند و به لحاظ توانمندی و قابلیت های موجود در این مراکز مدیران واحدها صنعتی و شهرک ها باید از حضور مشاوران صنعتی حمایت کنند.

نوتاش در ادامه با اشاره به فعال بودن بیش از 700 هزار نفر در 67 هزار صنعت کوچک در سطح کشور تاکید کرد: برای حفظ این میزان اشتغال بهره گیری از نظرات کارشناسان مستقر در واحدهای مشاور صنعتی امری اجتناب ناپذیر است زیرا دنیای امروز عرصه رقابت بهترین هاست و جایی برای ضعیف تر پیش بینی نشده است.

شهرک صنعتی اشتهارد واقع در 75 کیلومتری جنوب شرقی کرج بزرگترین شهرک صنعتی کشور است که تاکنون 25 واحد مشاوره در زمینه های مختلف فنی، محیط زیست ، کارگزینی، بازاریابی و در آن راه اندازی شده است. این شهرک اولین شهرک صنعتی کشور است که دارای مراکز مشاوره است.