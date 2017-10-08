محمد کاظم آب پیکر در گفت و گو با خبرنگار مهر، در حاشیه بهره برداری از پروژه بهسازی معابر روستای رباط مراد شهرستان خمین اظهار داشت: هم اکنون عملیات اجرایی ۲۲ پروژه هادی در ۲۲ روستای شهرستان خمین با اعتبار بالغ بر یازده میلیارد ریال از محل اعتبارات سال ۹۵ در دست اقدام است که تاکنون هشت پروژه زیرسازی و آسفالت شده است .

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان خمین افزود: همچنین در یکصد و ده روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان خمین تاکنون طرح هادی روستایی عملیاتی شده و به اتمام رسیده است.

آب پیکر با اشاره به اقدامات انجام شده در پروژه هادی روستای رباط مراد خمین ادامه داد: همزمان با روز ملی روستا پروژه بهسازی معابر روستای رباط مراد خمین در پنج هزار و ۵۰۰ متر مربع و با اعتبار بالغ بر ۸۲۰ میلیون ریال به بهره برداری رسید.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان خمین بیان کرد: این میزان اعتبار برای عملیات اجرایی معابر روستای رباط مراد از ردیف اعتبارات سال ۹۵ تامین شده است.

وی خاطرنشان ساخت: در این پروژه ۶۰۰ متر مربع جدول گذاری، چهار هزار و ۵۰۰ متر مربع زیرسازی و ۴۰۰ متر مربع آسفالت ریزی انجام شده است.

گفتنی است طرح هادی روستایی ازجمله پروژه هایی است که در راستای فراهم سازی زمینه توسعه و عمران روستاها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و اجرا می شود و هدف آن تجدید حیات و تقویت ابعاد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مذکور است.