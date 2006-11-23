کنفرانس ریاضی در دانشگاه زنجان برگزار می شود

دکتر علیرضا نداف اسکویی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان گفت : با تلاش مسئولین دانشگاه زنجان، دانشکده علوم پایه و بخصوص گروه ریاضی این دانشکده ، این کنفرانس با حضور ریاضیدانان داخلی و خارجی از 12 الی 15 شهریورماه سال 1386 برگزار خواهد شد.



وی با عنوان این مطلب که علم ریاضیات به عنوان یکی از علوم پایه در حوزه فنی مهندسی در پیشرفت و توسعه کشور نقش بسزایی دارد افزود : در این کنفرانس آخرین یافته های علم ریاضی به صورت مقالات علمی ازطرف اساتید داخلی و خارجی ارائه خواهد شد.



دکتر نداف اسکویی تاکید کرد : دانشگاه زنجان جهت برگزاری هرچه بهتر این کنفرانس از تمامی سازمانها، ادارات دولتی و همچنین صاحبان صنایع درخواست همکاری و مساعدت می کند.

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