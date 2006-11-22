مشکلات آمریکا ایران را در موضع برتری قرار داده است / احتمال گفتگوی واشنگتن با تهران در 6 ماه آینده وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این تحلیلگران بر این باورند که مشکلات آمریکا درعراق و شکست دولت بوش در انتخابات میاندوره ای، مشکلاتی را برای آمریکا برای فشار بر ایران در شورای امنیت به وجود آورده است و به تعبیر این تحلیلگران، تهران را در قبال شیطان بزرگ در موقعیت برتری قرار داده است.

اما در عین حال صاحبنظران بر این باورند که اعتماد به نفس ایران می تواند مانع از یک گفتگوی سازنده با آمریکا شود؛ به خاطر اینکه تهران در زمینه امنیت و برنامه هسته ایش شرایطی را مطرح خواهد کرد که واشنگتن نمی تواند آن را تحمل کند.

"گری سیک" از اعضای سابق شورای امنیت ملی آمریکا و استاد دانشگاه کلمبیا درباره گفتگوی ایران و آمریکا اظهار داشت : فکر می کنم که گفتگوی ایران و آمریکا در شش ماه آینده محتمل است.

وی افزود: محتمل ترین شکل این گفتگو به شکل میزگرد دولت های منطقه بعلاوه آمریکا و انگلیس در نشست گفتگوهای عراق خواهد بود؛ شبیه آنچه که درباره افغانستان پس از تهاجم آمریکا در سال 2001 به این کشور صورت گرفت.

این کارشناس آمریکایی در ادامه خاطر نشان کرد: در آن زمان ایران، پس از کمک به آمریکا در قضیه افغانستان منتظر دریافت کمک از سوی این کشور بود، اما در نهایت تعجب، جرج بوش، ایران را در ردیف کشورهای محور شیطانی قرار داد و امیدها برای نزدیکی در روابط را از بین برد.

وی ابرازعقیده کرد: در ربع قرن گذشته 9 بار را به یاد می آورد که در هنگام آمادگی بر برقراری روابط این مسئله از سوی یکی از طرفها به شکست کشیده شده است.

رویترز به نقل از "علی انصاری" مدیر مؤسسه مطالعات ایرانی در دانشگاه "سنت آندرز" در اسکاتلند علت شکست را این می داند که همیشه یک طرف احساس می کند که می تواند خواسته های خود را به طرف مقابل دیکته کند. بنابراین به گفته وی این امر سبب می شود تا گفتگو ها پیشرفت نکند.

انصاری همچنین شکست تیم بوش را پیروزی آشکار برای ایران می داند و بر این عقیده است که تصمیم برای گفتگو در نهایت از سوی مقامهای ارشد ایران اتخاذ خواهد شد.