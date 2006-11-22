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۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۶:۱۴

افراط در برخی مظاهر دینی باعث عوام زدگی می شود

افراط در برخی مظاهر دینی باعث عوام زدگی می شود

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلام افراط در برخی مظاهر دینی را باعث گسترش عوام زدگی و دوری از فرهنگ واقعی شیعه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج؛ حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در همایش " عقلانیت ، معنویت و پرهیز از عوام زدگی فرهنگی " گفت: برگزاری بسیاری از مراسم مذهبی ضرورت انکار ناپذیر فرهنگ شیعی ماست اما برپایی افراطی برخی مراسم از جمله محرم باعث عوام گرایی می شود.

وی افزود: چه بسیار عزادارانی که در ایام محرم تا صبح زنجیرزنی و عزاداری می کنند اما نماز صبح شان قضا می شود و برخی افراد که در عزاداری حضور فعال دارند اما زمان شنیدن سخنرانی حاضر نیستند ساعتی را این به کار اختصاص دهند.

مصباحی مقدم خاطر نشان کرد: اگر مردم سخنان واقعی را از منابع مطلع و آگاه نشنوند به خرافه و جهالت روی می آورند و پس از مدتی از اسلام واقعی فاصله می گیرند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اندیشه کردن و غور در معارف اسلامی مورد غفلت واقع شده اند و به جای تفکرات عمیق به مظاهر می پردازیم بدون آنکه به عواقب آن آگاه باشیم.

وی برگزاری همایش "عقلانیت ، معنویت و پرهیز از عوام زدگی" را بسترساز پرهیز از عوام گرایی دانست و اظهار امیدواری کرد: حرکتهای جدی برای جلوگیری از گسترش عوام گرایی در کشور صورت گیرد.

همایش منطقه ای " عقلانیت ، معنویت و پرهیز از عوام زدگی" با 14 محور در حضور بیش از 350 نفر از فرهیختگان دانشگاهی و روحانی در سالن اجتماعات دکتر جاسبی دانشگاه آزاد کرج برگزار شد.

در این همایش پنج مقاله برگزیده توسط استادان دانشگاه و حوزه در قالب سخنرانی ارائه شد.

کد مطلب 410778

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