افراط در برخی مظاهر دینی باعث عوام زدگی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج؛ حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در همایش " عقلانیت ، معنویت و پرهیز از عوام زدگی فرهنگی " گفت: برگزاری بسیاری از مراسم مذهبی ضرورت انکار ناپذیر فرهنگ شیعی ماست اما برپایی افراطی برخی مراسم از جمله محرم باعث عوام گرایی می شود.

وی افزود: چه بسیار عزادارانی که در ایام محرم تا صبح زنجیرزنی و عزاداری می کنند اما نماز صبح شان قضا می شود و برخی افراد که در عزاداری حضور فعال دارند اما زمان شنیدن سخنرانی حاضر نیستند ساعتی را این به کار اختصاص دهند.

مصباحی مقدم خاطر نشان کرد: اگر مردم سخنان واقعی را از منابع مطلع و آگاه نشنوند به خرافه و جهالت روی می آورند و پس از مدتی از اسلام واقعی فاصله می گیرند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اندیشه کردن و غور در معارف اسلامی مورد غفلت واقع شده اند و به جای تفکرات عمیق به مظاهر می پردازیم بدون آنکه به عواقب آن آگاه باشیم.

وی برگزاری همایش "عقلانیت ، معنویت و پرهیز از عوام زدگی" را بسترساز پرهیز از عوام گرایی دانست و اظهار امیدواری کرد: حرکتهای جدی برای جلوگیری از گسترش عوام گرایی در کشور صورت گیرد.

همایش منطقه ای " عقلانیت ، معنویت و پرهیز از عوام زدگی" با 14 محور در حضور بیش از 350 نفر از فرهیختگان دانشگاهی و روحانی در سالن اجتماعات دکتر جاسبی دانشگاه آزاد کرج برگزار شد.

در این همایش پنج مقاله برگزیده توسط استادان دانشگاه و حوزه در قالب سخنرانی ارائه شد.