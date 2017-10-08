به گزارش خبرگزاری مهر، هلدینگ مالی، بانکی و سهام صندوق بازنشستگی کشوری در اطلاعیه ای اعلام کرد: فردا (دوشنبه) مراسم قرعه کشی فروش خودروی قسطی به بازنشستگان تحت پوشش این صندوق برگزار می شود.

بر اساس این اطلاعیه، مراسم قرعه کشی مرحله نخست فروش خودروهای قسطی به بازنشستگان کشوری، دوشنبه هفته جاری (۱۷ مهرماه) با حضور مدیرعامل و تعدادی از مدیران صندوق بازنشستگی کشوری، نمایندگان تشکل های بازنشستگی در محل سالن اجتماعات صندوق بازنشستگی کشوری برگزار می شود.

مرحله نخست فروش خودروی قسطی، با تعیین یک هزار دستگاه خودرو از شرکت ایران خودرو و از خانواده پژو ۲۰۶، سمند و پژو ۴۰۵ با نرخ ۱۰ درصد پایین تر از نرخ بازار لیزینگ اجرا شد که بیش از ۴۴ هزار بازنشسته کشوری به صورت اینترنتی در آن، ثبت نام کردند.