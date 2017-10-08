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۱۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۱۹

جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس:

موزه دفاع مقدس لرستان تکمیل شود/ ضرورت گردآوری خاطرات شهدا

موزه دفاع مقدس لرستان تکمیل شود/ ضرورت گردآوری خاطرات شهدا

خرم آباد - جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بر ضرورت همکاری مسئولان لرستان برای تکمیل موزه دفاع مقدس این استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم محمد فهمیده قاسم‌زاده صبح یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بنیادحفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس لرستان ضمن تسلیت ایام محرم از نهضت حسینی(ع) به عنوان بزرگترین نهضت دنیا یاد کرد و نهضتی که در کشور ایران اسلامی به وجود آمد را قطره ای بیکران از نهضت حسینی(ع) دانست.

وی تاکید کرد: کار کردن در حوزه دفاع مقدس، کاری مقدس است.

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت وظیفه ما است

جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، این نیرو را حافظ امنیت زمینی ایران اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی مایه افتخار ایران اسلامی است و این نیرو اقتدار و عزت را در کشور ما فراهم کرده است.

امیر فهمیده در ادامه با اشاره به حرکت پیامبر(ص) به عنوان جامع ترین حرکت تاریخ تشیع که سرآغاز حرکت امامان و سپس نهضت اسلامی امام خمینی(ره) و تلاش امام گونه روحانیت به عنوان جانشینان این معصومین، بیان داشت: زمان انقلاب و جنگ تحمیلی  وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ما مناسب نبود و کشور دچار اختلافات داخلی بود، اما با رهبری حکیمانه امام فرزانه این دهه سپری شد.

وی تصریح کرد: کشور ما اکنون بعد از چهار دهه در اوج اقتدار و قدرت به سر می برد و این نصرت الهی  و وعده خداوند متعال است.

جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس افزود: امام امت پایه دائمی این انقلاب را گذاشتند و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آن به نسل کنونی و آیندگان از وظایف مهم همه ما است.

خاطرات شهدا و رزمندگان گردآوری شود

امیر فهمیده بیان داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی هیچ گاه چشم طمع به هیچ کشوری نداشته ولی اوج اقتدار و نهضت پیامبر(ص) و ائمه(ع) را می خواهد و آن را برای جهانیان به ارمغان آورد و شرایط حاکم مطلق جهانی را برای امام زمان(عج) فراهم آورد.

وی اضافه کرد: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در سال ۶۹ تأسیس و در سال ۷۱ از سوی رهبری به تصویب رسید که ترکیبی از نیروهای مسلح، دولتمردان، سازمانها و تشکلهای مردم نهاد است.

جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بیان داشت: این بنیاد همواره حافظ منافع کشور، همه مردم و جناح‌های سیاسی است و دریایی بیکران برای تمام کسانی که می توانند در این راه قدم بردارند است.

امیر فهمیده با تاکید بر اینکه بحث دفاع مقدس و اندیشه امام(ره) و حضور مردم و نگهداشتن این حضور و ترویج فرهنگ شهادت یک وظیفه است خاطرنشان کرد: وظیفه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس هم حفظ ارزشهای اسلامی و انقلابی است و در برهه ای که بسیاری از رزمندگان و جانبازان و خانواده معظم شهدا هستند، می توان با گردآوری خاطرات این عزیزان تاریخ انقلاب را زنده نگه داشت و تجارب این تاریخ را به نسل های بعد انتقال داد.

موزه دفاع مقدس لرستان تکمیل شود

وی نقش فضای مجازی در شرایط کنونی را مهم و ارزنده دانست و خاطرنشان کرد: باید اطلاعات خود را به روز کرده و نباید اجازه دهیم که دشمن از این فضاها استفاده کند.

جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در ادامه به ساخت مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس لرستان اشاره کرد و گفت: هرچند ۶۵ درصد مرکز فرهنگی استان ساخته شده اما انتظار می رود که دست اندرکاران در ساخت یک مرکز فرهنگی در این بخش که هدف آن تکریم تمام رزمندگان و عاشقانی است که در جنگ تحمیلی حضور داشته اند، کمال همکاری را داشته باشند.

کد مطلب 4107846

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