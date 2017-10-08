موزه دفاع مقدس لرستان تکمیل شود/ ضرورت گردآوری خاطرات شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم محمد فهمیده قاسم‌زاده صبح یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بنیادحفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس لرستان ضمن تسلیت ایام محرم از نهضت حسینی(ع) به عنوان بزرگترین نهضت دنیا یاد کرد و نهضتی که در کشور ایران اسلامی به وجود آمد را قطره ای بیکران از نهضت حسینی(ع) دانست.

وی تاکید کرد: کار کردن در حوزه دفاع مقدس، کاری مقدس است.

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت وظیفه ما است

جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، این نیرو را حافظ امنیت زمینی ایران اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی مایه افتخار ایران اسلامی است و این نیرو اقتدار و عزت را در کشور ما فراهم کرده است.

امیر فهمیده در ادامه با اشاره به حرکت پیامبر(ص) به عنوان جامع ترین حرکت تاریخ تشیع که سرآغاز حرکت امامان و سپس نهضت اسلامی امام خمینی(ره) و تلاش امام گونه روحانیت به عنوان جانشینان این معصومین، بیان داشت: زمان انقلاب و جنگ تحمیلی وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ما مناسب نبود و کشور دچار اختلافات داخلی بود، اما با رهبری حکیمانه امام فرزانه این دهه سپری شد.

وی تصریح کرد: کشور ما اکنون بعد از چهار دهه در اوج اقتدار و قدرت به سر می برد و این نصرت الهی و وعده خداوند متعال است.

جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس افزود: امام امت پایه دائمی این انقلاب را گذاشتند و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آن به نسل کنونی و آیندگان از وظایف مهم همه ما است.

خاطرات شهدا و رزمندگان گردآوری شود

امیر فهمیده بیان داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی هیچ گاه چشم طمع به هیچ کشوری نداشته ولی اوج اقتدار و نهضت پیامبر(ص) و ائمه(ع) را می خواهد و آن را برای جهانیان به ارمغان آورد و شرایط حاکم مطلق جهانی را برای امام زمان(عج) فراهم آورد.

وی اضافه کرد: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در سال ۶۹ تأسیس و در سال ۷۱ از سوی رهبری به تصویب رسید که ترکیبی از نیروهای مسلح، دولتمردان، سازمانها و تشکلهای مردم نهاد است.

جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بیان داشت: این بنیاد همواره حافظ منافع کشور، همه مردم و جناح‌های سیاسی است و دریایی بیکران برای تمام کسانی که می توانند در این راه قدم بردارند است.

امیر فهمیده با تاکید بر اینکه بحث دفاع مقدس و اندیشه امام(ره) و حضور مردم و نگهداشتن این حضور و ترویج فرهنگ شهادت یک وظیفه است خاطرنشان کرد: وظیفه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس هم حفظ ارزشهای اسلامی و انقلابی است و در برهه ای که بسیاری از رزمندگان و جانبازان و خانواده معظم شهدا هستند، می توان با گردآوری خاطرات این عزیزان تاریخ انقلاب را زنده نگه داشت و تجارب این تاریخ را به نسل های بعد انتقال داد.

موزه دفاع مقدس لرستان تکمیل شود

وی نقش فضای مجازی در شرایط کنونی را مهم و ارزنده دانست و خاطرنشان کرد: باید اطلاعات خود را به روز کرده و نباید اجازه دهیم که دشمن از این فضاها استفاده کند.

جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در ادامه به ساخت مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس لرستان اشاره کرد و گفت: هرچند ۶۵ درصد مرکز فرهنگی استان ساخته شده اما انتظار می رود که دست اندرکاران در ساخت یک مرکز فرهنگی در این بخش که هدف آن تکریم تمام رزمندگان و عاشقانی است که در جنگ تحمیلی حضور داشته اند، کمال همکاری را داشته باشند.