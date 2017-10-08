به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی ظفری پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری مراسم دومین سالگرد شهادت سردار همدانی در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه سردار همدانی محور اندیشه و تفکر مدافعان حرم بود، اظهار داشت: در کار برای شهدا و رزمندگان باید از حوزه شعار دور به حوزه گفتمان وارد شویم.

وی گفت: باید برای ایجاد یک جریان و گفتمان و شخصیت مدیریتی به شخصیت‌های بزرگی همچون سردار همدانی، خانواده و ابعاد مختلف آنها پرداخت.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان بابیان اینکه قدرت نفوذ و شجاعت ورود به عرصه‌های اجتماعی در سردار همدانی مشهود بود، گفت: سردار همدانی خطر دوگانگی و دوقطبی که از دغدغه‌های رهبری است را تشخیص داده بود و در هر عرصه که احساس می‌کرد موثر است وارد می شد.

سردارظفری شهید همدانی را نماد ورود به عرصه‌های اجتماعی دانست و با تأکید بر اینکه سردارهمدانی هنر نفوذ در جوانان را می دانست، یادآور شد: در تأسیس هر موسسه فرهنگی و هنری سردار همدانی عضوی از اعضای آن موسسه بود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در استان همدان اظهار کرد: با شجاعت ورود به عرصه‌های اجتماعی بسیاری از مشکلات اجتماعی قابل حل است.