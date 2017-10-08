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۱۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۱۹

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان:

سردار همدانی محور اندیشه و تفکر مدافعان حرم بود

سردار همدانی محور اندیشه و تفکر مدافعان حرم بود

همدان - مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان گفت: سردار همدانی محور اندیشه و تفکر مدافعان حرم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی ظفری پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری مراسم دومین سالگرد شهادت سردار همدانی در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه سردار همدانی محور اندیشه و تفکر مدافعان حرم بود، اظهار داشت: در کار برای شهدا و رزمندگان باید از حوزه شعار دور به حوزه گفتمان وارد شویم.

وی گفت: باید برای ایجاد یک جریان و گفتمان و شخصیت مدیریتی به شخصیت‌های بزرگی همچون سردار همدانی، خانواده و ابعاد مختلف آنها پرداخت.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان بابیان اینکه قدرت نفوذ و شجاعت ورود به عرصه‌های اجتماعی در سردار همدانی مشهود بود، گفت: سردار همدانی خطر دوگانگی و دوقطبی که از دغدغه‌های رهبری است را تشخیص داده بود و در هر عرصه که احساس می‌کرد موثر است وارد می شد.

سردارظفری شهید همدانی را نماد ورود به عرصه‌های اجتماعی دانست و با تأکید بر اینکه سردارهمدانی هنر نفوذ در جوانان را می دانست، یادآور شد: در تأسیس هر موسسه فرهنگی و هنری سردار همدانی عضوی از اعضای آن موسسه بود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در استان همدان اظهار کرد: با شجاعت ورود به عرصه‌های اجتماعی بسیاری از مشکلات اجتماعی قابل حل است.

کد مطلب 4107853

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