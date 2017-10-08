به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی، ظهر یکشنبه در همایش بزرگداشت روز جهانی سالمند که در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد، اظهار کرد: اطلاعات دقیقی وجود دارد که نشان می دهد در سال های آینده تراژدی سالمندی در کشور در راه است.

وی افزود: در راستای حمایت سالمندان، بخشی مربوط به زیرساخت ها و بخشی نیز تفکر و خواستن مسئولان است که امروزه به بهانه های کمبود بودجه آن را ندید می گیرند.

چراغعلی تأکید کرد: امروزه از هر ۱۰ نفر یک نفر سالمند است و در سال ۲۰۵۰ این عدد به حدود یک سوم می رسد و این یعنی از هر سه نفر یک نفر سالمند می شود.

وی همچنین گفتادامه داد: برای این موج بزرگی که از جمعیت سالمندی در کشور به راه افتاده و رسیدگی به آن ها باید سراسیمه تلاش کرد.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان تأکید کرد: ما به شدت نیازمند سازمان های مردم نهاد هستیم و امیدواریم روشی که در کانون جهان دیدگان در مرکز استان تجربه شد در کل استان گسترش یابد.

چراغعلی گفت: سالمندان می توانند برای پیگیری مطالبات قانونی خود به دبیرخانه استانداری مراجعه کنند تا مواردی که در راستای عدم تحقق حقوق عمومی آن ها است از طریق دستگاه های مختلف پیگیری شود.