چاقی خطر ساز ترین تهدید بهداشتی است

به گزارش خبرنگار اجتماعی "مهر" در مشهد دکتر کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز در جمع خبر نگاران با بیان این مطلب افزود: مهمترین عامل خطرساز بهداشتی در کشور را چاقی دانست .
وی تاکید کرد: فشار خون دومین بیمازی خطرسازدر کشور است که باید به درمان آن توجه کرد به همین خاطر چاقی و فشار خون در نظام مراقبتهای ویژه پزشکی کشور وارد شده است و بحث غربالگری برای چاقی و فشار خون توسط بهیاران کشور انجام میشود.
به گفته وی بیماریهای گوارشی در رتبه بندی بیماریهای کشور در ردیف هشت قرار دارد که بیشترین بار این بیماریها نیز مربوط به سوء هاضمه است و بیماریهای دهان و دندان نیز در این ردیف رتبه بندی میشود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد : چون در جوامع روستایی غربالگری فشار خون توسط بهیاران انجام میشود کنترل قند خون بیماران دیابتی روستاییان دقیقتر است.
وی در خاتمه اظهار امیدواری کرد برنامههای مقابله با سل همچنان در کشور دنبال شود.
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