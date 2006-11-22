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۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۸:۴۴

همایش "عقلانیت معنویت و پرهیز از عوام زدگی" برگزار شد

همایش یک روزه "عقلانیت ، معنویت و پرهیز از عوام زدگی فرهنگی" که از صبح امروز در تالار اجتماعات دکتر جاسبی دانشگاه آزاد کرج برگزار شده بود با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج ، در این همایش که با حضور بیش از 350 تن از محققان دانشگاه و حوزه، استادان ، فرهگیان و دانشجویان برگزار شد از مجموع 40 مقاله رسیده به دبیرخانه همایش پنج مقاله در قالب سخنرانی ارائه شد.

عقل ملاک تکلیف الهی، جامعه اسلامی و بحران های عوام زدگی ،آفات زندگی منهای عقل، معیارهای جامعه عقل گرا و خردمند، عقل در قرآن و حدیث ، تعامل عقل و دین، اسلام و معنویت، سیره پیامبر، سلامت زندگی در پرتو عقلانیت ، اسلام دین بصیرت و نفی خرافات، تجلی معنویت در زندگی پیامبر، معنویت نیاز همیشگی بشر، پیامدهای معنویت زدایی، تکامل عقلانیت و مهدویت از جمله محورهای این همایش بود.

پنج سخنران با موضوع 14 محور همایش به ارائه سخنرانی پرداختند و آخرین راهکارهای پرهیز از عوام زدگی در این گردهمایی مورد بررسی قرار گرفت.

در بخش از بیانیه پایانی همایش آمده است : توسعه و ترویج فرهنگ اسلام واقعی اقدامی است که نیازمند برنامه ریزی جامع و کامل است و برای جلوگیری از ورود خرافه و عوام زدگی به این فرهنگ باید از مطلعان دینی بهره گرفت.

همچنین تصریح شده است : افراط در برخی مظاهر دینی منجر به غفلت از اندیشه ها و معارف اسلامی می شود و مسئولان باید تمهیدی جدی در این خصوص بیندیشند تا تفکر در معارف اسلامی جز امور روزانه مردم قرار گیرد.

کد مطلب 410803

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