همایش "عقلانیت معنویت و پرهیز از عوام زدگی" برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج ، در این همایش که با حضور بیش از 350 تن از محققان دانشگاه و حوزه، استادان ، فرهگیان و دانشجویان برگزار شد از مجموع 40 مقاله رسیده به دبیرخانه همایش پنج مقاله در قالب سخنرانی ارائه شد.

عقل ملاک تکلیف الهی، جامعه اسلامی و بحران های عوام زدگی ،آفات زندگی منهای عقل، معیارهای جامعه عقل گرا و خردمند، عقل در قرآن و حدیث ، تعامل عقل و دین، اسلام و معنویت، سیره پیامبر، سلامت زندگی در پرتو عقلانیت ، اسلام دین بصیرت و نفی خرافات، تجلی معنویت در زندگی پیامبر، معنویت نیاز همیشگی بشر، پیامدهای معنویت زدایی، تکامل عقلانیت و مهدویت از جمله محورهای این همایش بود.

پنج سخنران با موضوع 14 محور همایش به ارائه سخنرانی پرداختند و آخرین راهکارهای پرهیز از عوام زدگی در این گردهمایی مورد بررسی قرار گرفت.

در بخش از بیانیه پایانی همایش آمده است : توسعه و ترویج فرهنگ اسلام واقعی اقدامی است که نیازمند برنامه ریزی جامع و کامل است و برای جلوگیری از ورود خرافه و عوام زدگی به این فرهنگ باید از مطلعان دینی بهره گرفت.

همچنین تصریح شده است : افراط در برخی مظاهر دینی منجر به غفلت از اندیشه ها و معارف اسلامی می شود و مسئولان باید تمهیدی جدی در این خصوص بیندیشند تا تفکر در معارف اسلامی جز امور روزانه مردم قرار گیرد.