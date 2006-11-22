به گزارش خبرگزاری مهر ، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی افزود: با تمهیدات فراهم شده برنامه‌های امسال متفاوت از گذشته، منحصر به برگزاری جشن و یا مسابقه خاص معلولان نخواهد بود و سعی شده است فرهنگ‌ سازی و اطلاع‌رسانی از حقوق معلولان به جامعه اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

دکتر کاظم نظم ده گفت: از نهم تا پانزدهم آذرماه برنامه‌های خاص روز جهانی معلولان برگزار می ‌شود و با تشکیل ستاد ویژه این روز در تمامی معاونت‌ها و بخش‌های سازمان، امیدواریم حساسیت جامعه را نسبت به شعار جهانی روز معلولان ایجاد کنیم.

رئیس ستاد بزرگداشت روز جهانی معلولان، از شعار (معلول، دسترسی و ارتباطات) به عنوان شعار ملی روز جهانی معلولان نام برد و گفت: در پی آن هستیم که جامعه حق معلولان را برای دسترسی به تمام امکانات و فرصت‌هایی که دیگر افراد جامعه از آن بهره‌مند هستند را به رسمیت بشمارد.

وی در ادامه افزود: طبق مصوبات این ستاد، روزهای هفته معلولان را با نام هایی تقسیم بندی کرده ایم و در هر روز به تناسب نامی که دارد برنامه های مختلفی را دنبال خواهیم کرد.

وی اسامی روزهای هفته معلولان را به شرح زیر اعلام کرد: پنج شنبه 9 آذرروز معلول-خدمت گزاری و میثاق با آرمان های انقلاب اسلامی ، جمعه 10 آذرروز معلول-معنویت دینی و خانواده، شنبه 11 آذرروز معلول- مهرورزی و حقوق شهروندی ، یکشنبه 12 آذرروز معلول- دسترسی و ارتباطات، دوشنبه 13 آذرروز معلول- توانمندی و عزم ملی، سه شنبه 14 آذرروز معلول- توسعه و سازمان های مردم نهاد، چهارشنبه 15 آذرروز معلولان- فرهنگسازی و رسانه ها نام گذاری شده است .

نظم ده افزود: طی این هفته برنامه های زیر برگزار خواهد شد: تجدید میثاق مسئولان بهزیستی با مقام معظم رهبری با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره)، سخنرانی رئیس سازمان بهزیستی در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه، کنفرانس مطبوعاتی رئیس سازمان بهزیستی، به صدا درآمدن زنگ مدارس با شعار مهرورزی با کودکان معلول، برگزاری همایش بزرگ معلولان، تقدیر از نهادهایی که از قانون جامع حمایت از معلولان حمایت کرده اند، نشست با NGO ها و تشکل های مردمی، برگزاری همایش با موضوع (توانبخشی، گذشته، حال و آینده) و دیدار رئیس سازمان بهزیستی با رئیس سازمان صدا و سیما.