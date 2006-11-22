قرارداد اجرای پروژه آزادگان امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران عصر امروز درمراسم امضای این قرار داد گفت : پس از کاهش سهم اینتکس از 75% به 10% در پروژه میدان نفتی آزادگان 90% پروژه به نیکو واگذار شد.

غلامحسین نوذری با اشاره به انتقادات و حملات رسانه های خارجی نسبت به اجرای این پروژه اظهار داشت : همواره این سئوال در بین کشورهای خارجی منتقد ایران این سئوال وجود داشت که آیا ایران توانایی اجرای این پروژه را دارد یا خیر.

وی ادامه داد پس از کنار رفتن ژاپنی ها از این پروژه که یک ونیم ماه از آن می گذرد و واگذاری پروژه به نیکو تمام وقت صرف عملیات اجرایی این پروژه شده است.

وی با بیان اینکه امروز قرارداد عملیات اجرای پروژه آزادگان آغاز می شود افزود : امروز پس از یک ونیم ماه که این قرار داد به امضا می رسد صریح ترین تصمیم در مورد اجرای یک پروژه اتخاذ می شود.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد : امروز عملیات اجرای میدان نفتی با این وسعت، ساخت جاده های آن، ساخت محل حفاری ها وغیره با قرار دادی به مبلغ 95 میلیون دلار به امضا می رسد.

وی اظهار امیدواری کرد که ظرف دو هفته آینده قرار داد بعدی در مورد عملیات حفاری میدان به امضا برسد و کار وارد مرحله اجرایی جدی شود.

نوذری با بیان اینکه نیکو شرکت پتروایران را به عنوان اپراتور این قرار داد انتخاب کرده است افزود : استفاده از شرکت های داخلی برای اجرای پروژه ها، نگاه و توجه به امکانات و ظرفیت های داخل کشور است که سیاست شرکت ملی نفت نیز همین موضوع می باشد.