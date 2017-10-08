ساخت شهرک های رفاهی برای اسکان دانشجویان متاهل

به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار یزدان مهر عصر امروز در مراسم افتتاحیه طرح های رفاهی کوی دانشگاه تهران اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه یک تبصره و بند در خصوص ساخت خوابگاه های متاهلی اضافه شده است که در بودجه ۹۷ این موضوع را پیگیری می کنیم.

وی افزود: همچنین برنامه داریم برای رفع خوابگاه های متاهلین، کمک رهن به دانشجویان ارائه کنیم یا اینکه شهرک های رفاهی با کمک شهرداری برای اسکان این دانشجویان ایجاد کنیم.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان خاطرنشان کرد: در سال ۹۴ که این صندوق را تحویل گرفتیم وضعیت خوابگاه ها را آسیب شناسی کردیم که در آن زمان ۴۰۰ هزار مترمربع فضای خوابگاهی و به معنای دیگر ۲۰۰ ساختمان خوابگاهی کم داشتیم.

یزدان مهر اضافه کرد: در سال ۹۴، تنها حدود ۴ درصد خوابگاه های دانشگاه ها رتبه یک را به خود اختصاص داده بودند و ۳۸ درصد خوابگاه ها در رتبه های ۴ و ۵ قرار داشتند.

وی تصریح کرد: با ارائه کمک رهن به دانشگاه ها توانستیم بخشی از کمبود فضای خوابگاهی را رفع کنیم.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان تأکید کرد: در سال ۹۴، ۶۴ خوابگاه رتبه ۵ داشتیم که تمامی آنها ارتقا یافته اند.

یزدان مهر از نبود کیفیت لازم و غذای دانشجویی در سال های گذشته خبر داد و گفت: این روند با تبدیل آشپزخانه های سنتی به صنعتی اصلاح شده است.

وی بیان کرد: رستوران های مکمل نیز برای افزایش کیفیت غذایی دانشجویان به دانشگاه ها اضافه شد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان اظهار داشت: در زمینه وام شهریه، کمی با مشکل مواجهیم چرا که ردیف بودجه آن در حوزه تملک قرار گرفته و بنابراین نمی توانیم در این حوزه پوشش صد درصدی داشته باشیم اما وام های این صندوق حداقل ۲۵ درصد و حداکثر ۵۰۰ درصد رشد داشته است.